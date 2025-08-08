Dólar
/ Café y Negocios / REAL ESTATE

Más de 15 habitaciones y acceso directo a la playa: se construirá un nuevo hotel de lujo en Uruguay

El desarrollo estará a cargo de una cadena hotelera multinacional de origen brasileño

8 de agosto 2025 - 5:00hs
DSC9108_fasano_laspiedras_danielpinheiro@-scaled (1)
Web Fasano

La Intendencia de Maldonado aprobó el permiso de construcción de un nuevo hotel de lujo en Uruguay, con una categoría cuatro estrellas o superior.

El desarrollo se ubicará en La Barra y estará a cargo de JHSF Uruguay S.A., firma responsable de la operación del grupo Fasano en el país, según informó en primera instancia el medio local FM Gente y confirmó El Observador.

Se trata así del segundo establecimiento de la cadena hotelera multinacional de origen brasileño en Uruguay, que ya cuenta con un hotel cinco estrellas en Punta del Este.

Según consta en la resolución municipal, a la que accedió Café & Negocios, el nuevo hotel tendrá 2587, 24m², lobby, estar, bar, área de desayuno, solarium, piscina, spa, gimnasio y 19 habitaciones en un predio de 3107.86m².

Además, según dijo el director de Ordenamiento Territorial Guillermo Ahlers a FM Gente, el establecimiento tendrá acceso a la playa, sin que eso signifique que sea de uso privado.

En cuanto a la categoría del hotel, la resolución señala que de acuerdo a la superficie de las habitaciones y los servicios propuestos “la categoría del establecimiento será 4 estrellas o superior”.

Para avanzar con la obra, también fue autorizada la demolición de una propiedad existente de 740,60 m² en el mismo terreno.

El próximo paso en el proceso es la presentación de planos de estructura, requisito previo al retiro de las copias selladas que habilitan el inicio formal de la obra.

El Grupo Fasano, fundado por la familia del mismo nombre en Milán en 1902 y actualmente con sede en Jardins (San Pablo, Brasil) opera una red de hoteles y restaurantes de lujo en Brasil, Uruguay y Estados Unidos.

FOTO-11-E-27

El complejo Fasano Las Piedras, ubicado en el balneario uruguayo Punta del Este, representó en 2010 la primera expansión internacional del grupo brasilero.

Diseñado por el arquitecto Isay Weinfeld, el hotel combina bungalows independientes con amenities de alto estándar: un spa de diseño, un restaurante, un centro ecuestre, campo de golf, pista de polo, y playa privada.

hotel de lujo Uruguay intendencia de maldonado lujo Fasano Las Piedras real estate

