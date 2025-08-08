"Se abuchean entre ellos": Carolina Cosse acusó al Partido Nacional de "no resolver sus problemas internos" y optar por "criticar al gobierno"

La vicepresidenta de la República , Carolina Cosse , habló esta mañana sobre la polémica que se desató tras la propuesta de celebración en el marco de los 100 años del Palacio Legislativo y señaló que, aunque la oposición tiene "tonos diferentes" , el Partido Nacional "tiene graves problemas internos" .

" Queremos que esto sea abierto , que honre al Palacio y la oposición no es toda la misma, yo creo que hay tonos diferentes y creo que el Partido Nacional tiene graves problemas internos . Lo lamento mucho, pero ellos mismos en la elección de su presidente han tenido abucheos. Se abuchean entre ellos ", señaló Cosse en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12).

En tal sentido, agregó que " frente a una situación de una interna que no resuelven , vieron que a veces la mejor defensa es un buen ataque, y creo que en ese marco de sus problemas internos no resueltos, optan por criticar al gobierno ".

" Mientras no resuelvan su interna creo que vamos a estar sujetos a una ola. Y no todo el Partido Nacional, porque también hay figuras políticas dentro del Partido Nacional que tienen otra actitud con el gobierno, que yo felicito ", añadió.

A juicio de la vicepresidenta, los "otros partidos han tenido otra actitud, otro tono en todos los temas, como el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente".

"Creo que es un problema del Partido Nacional", subrayó.

Sin embargo, considera que "lo importante acá es que el sistema político tenga la madurez suficiente para entender que el aniversario del Palacio Legislativo no es solo el aniversario de la construcción de un edificio, es el aniversario de un proceso que llevó adelante el Uruguay".

La decisión respecto al espectáculo artístico

Luego de la polémica suscitada por la propuesta de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, de llevar adelante varios espectáculos musicales por un costo aproximado de US$ 200.000, en conmemoración por los 100 años de la inauguración del Palacio Legislativo, el Frente Amplio (FA) definió este jueves dar marcha atrás a la iniciativa.

La idea de la vicepresidenta era que durante el sábado 23 se realizara un espectáculo musical en la explanada con la participación de varios artistas de renombre, según informó La Pecera (Azul FM).

Sin embargo, esta propuesta despertó las críticas de varios legisladores y la negativa del Partido Nacional a participar producto de los altos costos del evento. Incluso, legisladores del Frente Amplio habían manifestado cierta preocupación por el costo.

Así, entendiendo que era imposible obtener un consenso, el Frente Amplio decidió dar marcha atrás y dejar sin efecto la fiesta, informó en primera instancia Telenoche (Canal 4) y confirmaron fuentes del partido a El Observador.

En su discurso este miércoles en el aniversario del Espacio 40, el senador blanco Javier García se refirió a este tema y apuntó contra la vicepresidenta.

"No hubo mejor idea que la que tuvo la presidencia de la Asamblea General, la ingeniera Cosse, de hacer gran festejo y caro. Nos invitan a ser corresponsables y cohonestar un festejo que cuesta la friolera de US$ 200.000", señaló y agregó que para esta iniciativa "cara e injustificada" la Presidencia no contará con el apoyo del Partido Nacional.

"El Poder Legislativo y el Palacio Legislativo, que es la casa del pueblo uruguayo, se honra por la honradez de sus legisladores, de sus diputados y de sus senadores, se honra por el trabajo y la cercanía de representación que sus representantes populares tienen en esa casa. No hace falta fiestas", sostuvo.

Según el senador, como alternativa a esta fiesta, desde el Partido Nacional propusieron que "no había que gastar tanto" y que en su lugar había que aprovechar el momento para "reconocer" y "estimular" a decenas de personas que se dedican a la cultura y al arte en Uruguay en los 19 departamentos del país.