Cosse habló de "castillo de naipes" y "novela" tras sus dichos sobre el Partido Nacional por celebración en el Palacio Legislativo

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse , manifestó su sorpresa por " el castillo de naipes que se ha armado " tras señalar "problemas internos" y "abucheos" en el Partido Nacional y dijo que ella misma fue quien sugirió suspender el espectáculo musical previsto para la celebración del centenario del Palacio Legislativo.

" La verdad que esto es muy extrañada del castillo de naipes que se ha armado , es como una cosa difícil de entender. Primero que nada quiero decir a la población que esto es un proceso de celebración del aniversario de los 100 años de la inauguración de nuestro Palacio Legislativo, es un proceso que empezó en 1902 y se extendió incluso más allá, en 1925. Es un proceso muy interesante, en una época del Uruguay muy interesante también, donde la impronta de José José y Ordóñez y del sistema político marcó lo que ahora tenemos como un edificio que alberga la casa de las leyes, la casa de la democracia. Yo creo que primero tenemos que tener un respeto con respecto a este aniversario ", recordó la vicepresidenta.

Dicho esto, se refirió a las repercusiones que tuvieron sus declaraciones sobre las filas nacionalistas y dijo que " con respecto a esta novela que se ha armado, yo ya me expresé , pero lo que quiero decir es que hay muchas propuestas, ninguna propuesta es presentada como cerrada, no fue una propuesta mía lo de armar un espectáculo , se conversó en la Comisión Administrativa, los funcionarios trabajaron y presentaron distintos números estimativos, porque ni siquiera se abrieron los procesos de ejecutivo cuando uno decide, bueno, allá vamos. Pero la verdad que muy extrañada. Yo misma, a la segunda reunión de la Comisión, dije que había que suspenderlo , pero lo importante es que no nos quedemos en eso".

" Lo que me parece que no es respetuoso con respecto a la historia del Palacio Legislativo, incluso con respecto a la historia del Uruguay, es quedarnos en esa anécdota , muy difícil de entender para mí, y que creo que el pueblo uruguayo no se merece", subrayó.

"Nosotros vamos a seguir con la misma seriedad de siempre. Acá no hay decisiones unilaterales, acá hay una Comisión Asesora, después la Administrativa finalmente la que define. Vamos a seguir con la misma seriedad, con el mismo tono. Hay varias iniciativas planeadas y esto no se toman decisiones muy laterales. Es un colectivo, yo estoy acostumbrada a trabajar en equipos de trabajo, creo que se ha hecho un uso político menor, muy menor, frente a un trabajo que estaban haciendo funcionarios, en este caso, que lo estaban haciendo verdaderamente por lo alto, con la mejor intención. Entonces, hay planteadas varias actividades ahora, pero hay muchas más para venir. Hay muchos más planteos para hacer", adelantó.

"La oposición no es toda la misma, ¿no? Yo creo que hay tonos diferentes. Creo que el Partido Nacional tiene graves problemas internos. Lo lamento mucho, pero ellos mismos en la elección de su presidente han tenido abucheos, se abuchean entre ellos", insistió la frenteamplista.

En la misma línea, volvió a sostener que "frente a una situación de una interna que no resuelven, vieron que a veces la mejor defensa es un buen ataque, creo que en ese marco de sus problemas internos que no han resuelto, no resuelven su autocrítica porque se abuchean, lo que optan es por criticar al gobierno. Entonces, mientras no resuelvan su interna, creo que vamos a estar sujetos a una hora. Y no todo el Partido Nacional, porque también hay figuras políticas dentro del Partido Nacional que tienen otras leyes del gobierno", cerró.