Javier García criticó a Cosse por su intención de querer celebrar el centenario del Palacio Legislativo e ironizó: "Un festejo que cuesta la friolera de US$ 200.000"

El senador del Partido Nacional Javier García se mostró crítico con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse , tras conocer su propuesta de llevar adelante varios espectáculos musicales por un costo aproximado de US$ 200.000 , en conmemoración por los 100 años de la inauguración del Palacio Legislativo .

La idea de Cosse, según informó semanario Búsqueda, sería que el sábado 23, previo a las celebraciones por el feriado del 25 de agosto, se realice un espectáculo musical en la explanada contando con la participación de varios artistas como El Alemán o Alejandro Balbis.

Desde el Partido Nacional se mostraron críticos con la idea, producto de sus altos costos y las características del espectáculo .

En su discurso este miércoles en el aniversario del Espacio 40, el senador blanco Javier García se refirió a este tema y apuntó contra la vicepresidenta .

"No hubo mejor idea que la que tuvo la presidencia de la Asamblea General, la ingeniera Cosse, de hacer gran festejo y caro. Nos invitan a ser corresponsables y cohonestar un festejo que cuesta la friolera de US$ 200.000", comenzó señalando y agregó que para esta iniciativa "cara e injustificada" la Presidencia no contará con el apoyo del Partido Nacional.

"El Poder Legislativo y el Palacio Legislativo, que es la casa del pueblo uruguayo, se honra por la honradez de sus legisladores, de sus diputados y de sus senadores, se honra por el trabajo y la cercanía de representación que sus representantes populares tienen en esa casa. No hace falta fiestas", sostuvo.

Según el senador, como alternativa a esta fiesta, desde el Partido Nacional propusieron que "no había que gastar tanto" y que en su lugar había que aprovechar el momento para "reconocer" y "estimular" a decenas de personas que se dedican a la cultura y al arte en Uruguay en los 19 departamentos del país.

En este marco, destacó la posibilidad de hacer espectáculos con la participación de las Sinfónicas Juveniles departamentales, el ballet del Sodre o con la Sinfónica Juvenil del Sodre.

"Son estatistas para todo, menos para los espectáculos que reparten, US$ 200.000", criticó para cerrar.