Javier García criticó a Cosse por su intención de querer celebrar el centenario del Palacio Legislativo e ironizó: "Un festejo que cuesta la friolera de US$ 200.000"

El senador del Partido Nacional Javier García se mostró crítico con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, tras conocer su propuesta de llevar adelante varios espectáculos musicales por un costo aproximado de US$ 200.000, en conmemoración por los 100 años de la inauguración del Palacio Legislativo.
La idea de Cosse, según informó semanario Búsqueda, sería que el sábado 23, previo a las celebraciones por el feriado del 25 de agosto, se realice un espectáculo musical en la explanada contando con la participación de varios artistas como El Alemán o Alejandro Balbis.
Desde el Partido Nacional se mostraron críticos con la idea, producto de sus altos costos y las características del espectáculo.
En su discurso este miércoles en el aniversario del Espacio 40, el senador blanco Javier García se refirió a este tema y apuntó contra la vicepresidenta.
"No hubo mejor idea que la que tuvo la presidencia de la Asamblea General, la ingeniera Cosse, de hacer gran festejo y caro. Nos invitan a ser corresponsables y cohonestar un festejo que cuesta la friolera de US$ 200.000", comenzó señalando y agregó que para esta iniciativa "cara e injustificada" la Presidencia no contará con el apoyo del Partido Nacional.
"El Poder Legislativo y el Palacio Legislativo, que es la casa del pueblo uruguayo, se honra por la honradez de sus legisladores, de sus diputados y de sus senadores, se honra por el trabajo y la cercanía de representación que sus representantes populares tienen en esa casa. No hace falta fiestas", sostuvo.
Según el senador, como alternativa a esta fiesta, desde el Partido Nacional propusieron que "no había que gastar tanto" y que en su lugar había que aprovechar el momento para "reconocer" y "estimular" a decenas de personas que se dedican a la cultura y al arte en Uruguay en los 19 departamentos del país.
En este marco, destacó la posibilidad de hacer espectáculos con la participación de las Sinfónicas Juveniles departamentales, el ballet del Sodre o con la Sinfónica Juvenil del Sodre.
"Son estatistas para todo, menos para los espectáculos que reparten, US$ 200.000", criticó para cerrar.