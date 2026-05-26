Intensa niebla, baja visibilidad y rutas complicadas: dos accidentes en Ruta 5 dejaron varios lesionados, entre ellos escolares y liceales

Dos siniestros de tránsito registrados en la mañana de este lunes sobre Ruta 5 dejaron varios lesionados y provocaron complicaciones en la circulación, en medio de un escenario marcado por la intensa niebla y la baja visibilidad .

Uno de los accidentes ocurrió sobre las 07:30 a la altura del kilómetro 348 , en la zona de Cortinas, departamento de Tacuarembó .

Según informó Policía Caminera, un ómnibus que trasladaba escolares y liceales circulaba de norte a sur colisionó de forma frontolateral con un micro de transporte escolar que intentaba tomar la ruta desde camino Del Arbolito, en sentido este-oeste.

El martes amaneció con mucha niebla: qué recomiendan IM y Policía Caminera para manejar en estas condiciones

Tras el impacto, el vehículo despistó hacia la franja natural oeste . Allí viajaban 10 personas y se registraron tres lesionados , aunque en primera instancia ninguno presentaba heridas de gravedad. Dos de ellos fueron trasladados a un hospital en ambulancias de ASSE .

WhatsApp Image 2026-05-26 at 09.19.25

Las personas lesionadas viajaban en el micro escolar, mientras que en el ómnibus no hubo heridos. Policía Caminera indicó que el lugar del siniestro corresponde a una curva seguida de un repecho rumbo al sur y que en el momento había “penumbra matutina” y “nieblas intensas”.

La senda oeste quedó obstruida y el tránsito fue canalizado por la senda este.

Choque múltiple en Florida

El otro accidente se produjo sobre las 07:50 en el kilómetro 100,500 de la ruta 5, en Florida.

En ese caso, un camión que circulaba de norte a sur fue impactado desde atrás por una camioneta que transitaba en el mismo sentido. A su vez, la camioneta fue chocada por otro camión en circunstancias similares.

Como consecuencia del siniestro, una persona que viajaba como acompañante en la camioneta resultó lesionada leve. En la zona también se registraba intensa niebla y la ruta permanecía parcialmente obstruida al cierre del reporte.