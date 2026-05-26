El martes amaneció con mucha niebla: qué recomiendan IM y Policía Caminera para manejar en estas condiciones

*Esta nota fue publicada originalmente el 3 de junio de 2025 y actualizada el 26 de mayo de este año.

La niebla abundante que afecta esta mañana a Montevideo motivó que la cuenta de Tránsito de la intendencia emitiera una serie de recomendaciones para conducir con cuidado.

La cuenta de Montevideo Tránsito pide que los conductores vayan a menor velocidad, que usen luces cortas y que quienes van en moto o bicicleta no olviden su chaleco reflectivo.

Por otro lado, en el marco de la llegada de la estación con fríos, lluvias y nieblas, Policía Caminera había listado una serie de recomendaciones para circular de forma segura y maximizar las precauciones a la hora de conducir por rutas nacionales.

Ante la presencia de niebla tené en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de circular: Usá luces cortas Si vas en moto o bici no olvides el chaleco reflectivo Conducí a menor velocidad pic.twitter.com/nYiHdXrIMw

La vocera de Policía Caminera, Vanesa Briozzo, habló con El Observador y destacó, en primer lugar, la importancia de "adecuar la conducción a las condiciones en la que los conductores se encuentran circulando".

En tal sentido, explicó que eso refiere a que independientemente de que la velocidad permitida en determinado tramo sea de 90 kilómetros en la hora (km/h), si hay baja visibilidad por nieblas o neblinas -o hay pavimento resbaladizo como consecuencia de la humedad- se debe adecuar el manejo a estas circunstancias e ir por debajo del límite.

Por este motivo, "la primera recomendación siempre es reducir la velocidad" ya que de esa manera "siempre tengo mayor control del vehículo y voy a poder detenerlo en menos metros".

"También hay que tener en cuenta que hay que aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que circula adelante previendo que pueda, justamente, frenar o encontrar un obstáculo sobre la vía y no nos de tiempo a reaccionar", agregó.

En la misma línea, subrayó que las recomendaciones básicas son reducir la velocidad, mantener una mayor distancia de seguridad y circular con luces bajas ya que "muchas veces, en ese afán de querer ver un poco más, encendemos las luces largas y ellas nunca ayudan en caso de niebla".

"Siempre son mejor las luces bajas y, en caso de tener focos antinieblas, se pueden prender los focos camineros o antinieblas", puntualizó.

Briozzo señaló que también es importante tener en cuenta que "nunca podemos detenernos sobre la vía de circulación" e indicó que si por alguna razón se debe detener el vehículo "siempre tenemos que sacarlo, incluso fuera de la banquina porque si lo hiciéramos también es una situación sumamente peligrosa cuando hay niebla".

En caso de toparse con un siniestro de tránsito o que el tránsito no avance, la vocera del organismo aconsejó "retirar el vehículo de la vía para no quedarnos parados sobre la senda de circulación y así exponernos a ser impactados por otro vehículo".

"En ocasiones donde la niebla es muy intensa, es recomendable encender las balizas intermitentes para avisar al resto de los vehículos que hay un vehículo circulando, alertar y tener mayor precaución", añadió.

Las recomendaciones de Policía Caminera para circular con niebla: