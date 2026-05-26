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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 26 de mayo

En Montevideo y el área metropolitana la mañana se presentará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso y formación de nieblas y neblinas

26 de mayo de 2026 7:25 hs
Niebla, humedad, invierno, el tiempo, el clima.
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 26 de mayo una jornada con abundante nubosidad, presencia de nieblas y neblinas en buena parte del país y temperaturas máximas que llegarán a los 21 °C en el norte.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso y formación de nieblas y neblinas. La temperatura irá de los 11 °C a los 17 °C. Para la tarde y noche se espera cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y probables bancos de niebla. Los vientos serán del sureste rotando al noreste entre 10 y 20 km/h.

Este

En el este del país, Inumet prevé una jornada más inestable. La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas. La mínima será de 6 °C y la máxima alcanzará los 18 °C.

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Durante la tarde y noche continuará el cielo cubierto y persistirá la probabilidad de lluvias aisladas, además de nieblas y neblinas. El viento soplará del sureste y este entre 10 y 20 km/h.

Oeste

Para el oeste, el organismo prevé una mañana algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto y presencia de nieblas y neblinas. Las temperaturas oscilarán entre los 7 °C y los 20 °C.

Hacia la tarde y noche el cielo estará claro y algo nuboso, aunque con algunos períodos de nubosidad. También se esperan nieblas y neblinas. Los vientos serán del sureste al noreste entre 10 y 20 km/h.

Norte

En el norte del país, la mañana comenzará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, acompañados por nieblas y neblinas. La temperatura mínima será de 7 °C y la máxima llegará a los 21 °C.

Para la tarde y noche se espera una mejora parcial, con cielo claro y algo nuboso, aunque con algunos períodos de mayor nubosidad. También habrá neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sureste al este entre 10 y 30 km/h.

Aviso especial por niebla

El organismo oficial del tiempo emitió este lunes un aviso especial ante un aumento eventual de la presencia de nieblas y neblinas en todo el país durante varios días.

"En todo el territorio se prevé una significativa reducción de la visibilidad durante las noches y las mañanas asociada a la formación de nieblas persistentes y neblinas", señalaron.

De acuerdo con Meteorología, esta situación climática se extenderá desde hasta la mañana del jueves.

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Recomendaciones de Policía Caminera para circular con niebla

  • Disminuir la velocidad.
  • No usar luces largas.
  • Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que lo antecede.
  • No cambiar de carril ni frenar bruscamente.
  • Si es necesario detener el vehículo, hacerlo en una entrada fuera de la circulación de vehículos.

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