Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 26 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 26 de mayo una jornada con abundante nubosidad, presencia de nieblas y neblinas en buena parte del país y temperaturas máximas que llegarán a los 21 °C en el norte.
Montevideo y Área Metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso y formación de nieblas y neblinas. La temperatura irá de los 11 °C a los 17 °C. Para la tarde y noche se espera cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y probables bancos de niebla. Los vientos serán del sureste rotando al noreste entre 10 y 20 km/h.
Este
En el este del país, Inumet prevé una jornada más inestable. La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas. La mínima será de 6 °C y la máxima alcanzará los 18 °C.
Durante la tarde y noche continuará el cielo cubierto y persistirá la probabilidad de lluvias aisladas, además de nieblas y neblinas. El viento soplará del sureste y este entre 10 y 20 km/h.
Oeste
Para el oeste, el organismo prevé una mañana algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto y presencia de nieblas y neblinas. Las temperaturas oscilarán entre los 7 °C y los 20 °C.
Hacia la tarde y noche el cielo estará claro y algo nuboso, aunque con algunos períodos de nubosidad. También se esperan nieblas y neblinas. Los vientos serán del sureste al noreste entre 10 y 20 km/h.
Norte
En el norte del país, la mañana comenzará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, acompañados por nieblas y neblinas. La temperatura mínima será de 7 °C y la máxima llegará a los 21 °C.
Para la tarde y noche se espera una mejora parcial, con cielo claro y algo nuboso, aunque con algunos períodos de mayor nubosidad. También habrá neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sureste al este entre 10 y 30 km/h.
Aviso especial por niebla
El organismo oficial del tiempo emitió este lunes un aviso especial ante un aumento eventual de la presencia de nieblas y neblinas en todo el país durante varios días.
"En todo el territorio se prevé una significativa reducción de la visibilidad durante las noches y las mañanas asociada a la formación de nieblas persistentes y neblinas", señalaron.
De acuerdo con Meteorología, esta situación climática se extenderá desde hasta la mañana del jueves.
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Recomendaciones de Policía Caminera para circular con niebla
- Disminuir la velocidad.
- No usar luces largas.
- Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que lo antecede.
- No cambiar de carril ni frenar bruscamente.
- Si es necesario detener el vehículo, hacerlo en una entrada fuera de la circulación de vehículos.