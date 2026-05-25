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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 25 de mayo

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto y baja probabilidad de precipitaciones

25 de mayo de 2026 7:19 hs
Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso

Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 25 de mayo una jornada con abundante nubosidad, presencia de nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones aisladas en algunas zonas del país.

Las temperaturas irán desde los 6 °C en el este y oeste hasta máximas de 21 °C en el norte, en un contexto de vientos moderados del sector norte y este.

Montevideo y Área Metropolitana

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto, baja probabilidad de precipitaciones y formación de nieblas y neblinas. La temperatura mínima será de 9 °C y la máxima alcanzará los 18 °C.

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Durante la tarde y noche continuará el cielo nuboso, con períodos de cubierto y persistencia de nieblas y neblinas. El viento soplará del sector norte rotando al este entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma.

Este

En el este del país se espera una jornada nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas desde las primeras horas del día. La mínima será de 6 °C y la máxima llegará a 19 °C.

Hacia la tarde y noche, Inumet prevé precipitaciones aisladas, mientras continuarán las condiciones de nubosidad y humedad. Los vientos serán del sector este entre 10 y 20 km/h.

Oeste

Para la zona oeste, el organismo prevé una mañana algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto y presencia de nieblas y neblinas. Las temperaturas oscilarán entre los 6 °C y los 20 °C.

En la tarde y noche se mantendrán condiciones similares, con vientos variables que rotarán hacia el este entre 10 y 20 km/h.

Norte

En el norte del país, la jornada comenzará nubosa y con períodos de cubierto, acompañada de nieblas y neblinas. La temperatura mínima será de 8 °C y la máxima alcanzará los 21 °C.

Para la segunda mitad del día se espera cielo nuboso y cubierto, con vientos del este al sureste entre 10 y 20 km/h y períodos de calma.

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