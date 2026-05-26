Tragedia en Treinta y Tres: una mujer embarazada de ocho meses murió y un niño de siete años está grave tras despiste y vuelco en Ruta 8

Una mujer embarazada de ocho meses murió este lunes por la noche tras un siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 300 de la Ruta 8 , en el departamento de Treinta y Tres.

Según informó Policía Caminera , el hecho ocurrió sobre las 22:40, cuando un automóvil que circulaba desde la ciudad de Parque del Plata hacia Melo despistó y volcó sobre la faja natural por causas que todavía se investigan.

El conductor del vehículo, un hombre de 34 años, fue trasladado con diagnóstico de “politraumatizado grave” .

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En tanto, una mujer que viajaba como acompañante y cursaba un embarazo de ocho meses falleció en el lugar.

Además, un niño de 7 años que también viajaba en el auto sufrió “politraumatismos graves” y fue derivado a un centro asistencial. De acuerdo a la información oficial, el menor viajaba sin sistema de retención infantil.

Policía Caminera indicó que el despiste ocurrió en una saliente de curva hacia la derecha y que la ruta permaneció liberada durante todo el procedimiento.