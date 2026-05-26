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Tragedia en Treinta y Tres: una mujer embarazada de ocho meses murió y un niño de siete años está grave tras despiste y vuelco en Ruta 8

El conductor del vehículo, un hombre de 34 años, también resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro de salud

26 de mayo de 2026 7:44 hs
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Una mujer embarazada de ocho meses murió este lunes por la noche tras un siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 300 de la Ruta 8, en el departamento de Treinta y Tres.

Según informó Policía Caminera, el hecho ocurrió sobre las 22:40, cuando un automóvil que circulaba desde la ciudad de Parque del Plata hacia Melo despistó y volcó sobre la faja natural por causas que todavía se investigan.

El conductor del vehículo, un hombre de 34 años, fue trasladado con diagnóstico de “politraumatizado grave”.

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En tanto, una mujer que viajaba como acompañante y cursaba un embarazo de ocho meses falleció en el lugar.

Además, un niño de 7 años que también viajaba en el auto sufrió “politraumatismos graves” y fue derivado a un centro asistencial. De acuerdo a la información oficial, el menor viajaba sin sistema de retención infantil.

Policía Caminera indicó que el despiste ocurrió en una saliente de curva hacia la derecha y que la ruta permaneció liberada durante todo el procedimiento.

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