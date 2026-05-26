La guerra, la pobreza extrema y el narcotráfico: los problemas globales que más preocupan a los uruguayos

La seguridad y el empleo son, desde hace algunos años, los principales problemas de los uruguayos . Las encuestas coinciden al señalarlos y presentan algunas diferencias acerca de qué tan cerca están uno del otro . Un poco más alejada suele aparecer la economía , y la lista continúa con menciones importantes hacia la educación y los problemas sociales.

Al compararse con la región, ya sea por la estabilidad política que promueve o la lejanía a los conflictos por los recursos naturales , Uruguay suele verse como una “isla” en la que los asuntos transcurren con parsimonia y a veces llegan tarde. Sin embargo, una encuesta realizada en 10 países de América Latina observó que las preocupaciones de los uruguayos sobre los asuntos globales son similares a la región.

Los resultados están contenidos en la segunda edición de Amlat radar , una iniciativa de la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) y la revista Nueva Sociedad, con implementación metodológica y recopilación de datos a cargo de Latinobarómetro. En el caso uruguayo, la encuesta fue realizada por la consultora Equipos.

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Un 40% de los uruguayos mencionó la incertidumbre como su principal sentimiento sobre la situación del mundo actual, mientras que un 14% habló de impotencia y un 10% de desconfianza . Solo un 14% señaló esperanza .

En este sentido, un 73% señaló a la guerra y los conflictos armados como los problemas globales que más le preocupan en una lista en que también recibieron múltiples menciones (70%) la pobreza extrema y el narcotráfico, y el hambre en el mundo (68%). La guerra y los conflictos armados también habían sido el principal tema mencionado meses atrás en la encuesta que El Observador realiza junto a la Universidad de la República.

Profundizando sobre el punto, un 42% dijo estar de acuerdo con que comenzó una era de guerras y conflictos. Un 29% estuvo muy de acuerdo con esa afirmación, mientras que 14% estuvo en desacuerdo y 7% muy en desacuerdo.

Una de las preguntas que hizo la encuesta obedece a un tema que generó discusión en la izquierda local, ya que varios sectores del Frente Amplio le han reclamado al gobierno que exprese que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza.

Un 41% respondió estar muy de acuerdo con esa afirmación, un 18% dijo estar de acuerdo. Como contrapartida, un 11% estuvo algo en desacuerdo y 10% muy en desacuerdo.

A su vez, los uruguayos tienen juicios dispares sobre si el poder de Estados Unidos está llegando a su fin. Un 10% está muy de acuerdo con esa afirmación, 29% de acuerdo, 29% en desacuerdo y 22% muy en desacuerdo.

Las respuestas sobre el poder mundial también revelan algunos cambios, ya que para los próximos 5 años, los uruguayos creen que China tendrá más influencia que Estados Unidos y Rusia.

Estados Unidos y China resultaron igualados en otra pregunta, en la que se consultó sobre el país que ejerce mayor “influencia económica”. Ambos recibieron un 29% de respuestas.

Respecto a América Latina, para los uruguayos la pobreza, el narcotráfico y el crimen organizado son el principal desafío que enfrenta la región (71%), aunque la novedad es que un 59% también consideró el bajo crecimiento económico.

Acerca de este punto, los uruguayos señalaron que promover el comercio (48%) debería ser la prioridad de la política exterior del país, un guarismo que estuvo por delante de la defensa de la democracia (34%) y la defensa de la soberanía (30%).

El diseño del cuestionario y la interpretación estuvieron a cargo del grupo Diálogo y Paz, integrado por Guadalupe González, Monica Hirst, Carlos Luján, Carlos A. Romero y Juan Tokatlian.

La mirada amplia

Al considerar las respuestas de todos los países, los investigadores señalaron que los resultados eran "elocuentes" al mostrar la "profundización de la posición desfavorable de Estados Unidos" en América Latina.

Subrayan el alto nivel de rechazo hacia Donald Trump, seguido por Vladímir Putin, dos líderes que han optado por "transgredir reglas y principios de convivencia internacional en función de sus ambiciones políticas y territoriales", dice la encuesta.

Al ampliar la mirada hacia los modelos de desarrollo, resulta "llamativo" que "algunos países asiáticos" –en referencia a China y Japón– reciban "evaluaciones más positivas que varias naciones occidentales".

También se observa una preferencia por "caminos transaccionales" en los que se descarta la integración y se privilegia la búsqueda de "vínculos bilaterales que aseguren resultados tangibles".

El trabajo, dice por último que los latinoamericanos perciben el "inquietante avance de un mundo militarizado en el que las reglas no se respetan o están cuestionadas". En este sentido, entienden que, en un contexto belicoso y de inestabilidad económica, se pone en juego su propio bienestar y la prosperidad de sus países. A la par, aspiran a que el leitmotiv de la inserción internacional de América Latina sea preservar y ampliar los márgenes de maniobra para una mayor autonomía, con beneficios concretos para su vida cotidiana.