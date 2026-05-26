En una nueva Lista Inteligente destacan tres ofertas de tres kilos por $ 100 en La Feria de la UAM

Con una nueva Lista Inteligente publicada, los precios de las frutas y verduras , en general, se sostienen en niveles ventajosos para el consumidor –por ejemplo es el caso de boniatos, naranjas y limones –, aunque hay que tener en cuenta que suelen existir variaciones con base en dónde se haga la compra .

Este martes 26 de mayo, con eso como contexto, se activó una nueva Lista Inteligente, un conjunto de productos de granja de compra recomendada a la población.

Esta vez integran la lista, que tiene vigencia hasta el lunes 8 de junio, los siguientes rubros: calabacín, ajo, limón, espinaca, lechuga, naranja, manzana, morrón verde y boniato zanahoria.

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Desde el Observatorio Granjero se informó, en su último reporte este lunes 25 de mayo, que en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) la semana comenzó con una afluencia de compradores similar al del inicio de la semana pasada, pero con reducción en el levante de mercadería debido a la llegada de la última semana del mes, según comentarios de informantes calificados.

Martín Gutiérrez, director del puesto La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente de ese centro de comercialización de frutas y hortalizas, dijo a El Observador que “ya sobre fines de mayo se observa un incremento en la venta de alimentos para elaboraciones de olla, como papa, boniato, zapallo, morrón y zanahoria, con una leve caída en la venta de frutas, algo que es normal para esta época”.

Con relación a los precios, más allá de lo antes señalado y de las referencias que se podrán ver más adelante, hay un incremento en frutillas y morrón rojo, con oscilaciones en los productos de hoja, complementó el comerciante.

La Lista Inteligente es un conjunto de agroalimentos producidos en el sector granjero, cuyo consumo es recomendado por el mencionado observatorio, emprendimiento ejecutado en el marco del convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la UAM.

Precios de referencia en frutas y verduras

Calabacín $ 44 el kilo

Ajo $ 25 la unidad

Limón tres kilos por $ 100

Espinaca $ 35 el atado

Lechuga $ 35 la unidad

Naranja tres kilos por $ 100

Manzana dos kilos por $ 130 (la red, la verde y la pink lady)

Morrón verde $ 85 el kilo

Boniato zanahoria tres kilos por $ 100

Fuente: La Feria de la UAM – precios del martes 26 de mayo.

Selección de productos con doble ventaja

La mencionada lista, conformada siempre por nueve productos, se renueva quincenalmente y contiene una selección de productos que conviene sean adquiridos, porque tienen una presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional– y presentan un precio conveniente.

El incremento en la ingesta de esos productos es un beneficio de alta relevancia, dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos: el consumo diario en Uruguay está por debajo de los 300 gramos cuando desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda un mínimo de 400 gramos.

A la vez, es un factor de apoyo a los granjeros, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas un gran volumen y cuya comercialización es coyunturalmente más dificultosa.

En este enlace se accede a una descripción de las propiedades de esos nueve productos y los modos de conservación recomendados.

Los precios mayoristas en la UAM

Con respecto al último relevamiento de precios descendieron los precios en papa blanca, coliflor, repollos, limón y mandarina.

Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de tomates, morrones, zapallito, remolacha, acelga, espinaca, choclo, frutilla, berenjena y zucchini.

Como novedad se registró el ingreso de las primeras arvejas del litoral norte.