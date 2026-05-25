Preocupación en cámara de avícolas por daños económicos y riesgos para la salud debidos a un mayor contrabando

La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (CUPRA) reiteró su preocupación por el aumento de contrabando de carne aviar , una adversidad grave para productores e industriales del sector, pero también para la población que consuma un alimento que carece de las condiciones de inocuidad adecuadas .

El delito señalado, el contrabando de carne de pollo, corresponde principalmente a supremas y es algo que ha sido percibido por varios actores de la cadena, se indicó en un reporte remitido a El Observador.

Se indicó que, pese al trabajo que viene realizando la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) , reconocido por CUPRA dado que "hubo un aumento en las incautaciones realizadas por la aduana móvil” en los últimos meses, “el problema está lejos de solucionarse” .

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Por el contrario, “se observa una penetración aún mayor de este producto ilegal" y eso sucede "ya no solo en las ciudades fronterizas".

Esta percepción es apoyada por la dificultad que encuentran las avícolas y distribuidores para colocar el corte de supremas de pollo, pero no así otros cortes como muslo, pata o pollo entero, se añadió.

Algo extraño

Con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), en el trimestre enero-marzo de 2026 el precio de la carne aviar al consumidor bajó casi 3% y a la vez la bovina aumentó casi 5% y la porcina subió casi 3%. Sin embargo, en un escenario de aumento importante en el consumo de carnes, la porcina creció 10%, la bovina 7% y la aviar solo 2%. Algunos actores de la cadena agroindustrial avícola entienden que es “extraño” que el consumo crezca más en las carnes con más aumento de precio.

Integrantes de CUPRA mantuvieron a inicios de este año una reunión con el director nacional de Aduanas, Joaquín Serra, quien “compartió la preocupación del sector” y explicó la estrategia para abordar este problema.

Se abrió entonces, además, un canal de comunicación permanente entre los responsables directos de este tema dentro de la DNA y los directivos de CUPRA.

pexels-filirovska-8251004 Una de las realidades que sorprenden a los empresarios avícolas es cómo cuesta comercializar el corte suprema de producción fresca y nacional. Foto: Pexels

Los dos casos de contrabando de inicios de este año

La reunión fue motivada por dos casos muy sonados de contrabando:

El viernes 22 de enero El Observador informó que un camión cargado con productos avícolas de la marca brasileña Jaguá volcó en la ruta 6, a la altura de Cuchilla de Ramírez (Durazno), dándose el o los conductores a la fuga.

Al otro día, el sábado 23, Diario Cambio informó que funcionarios de la DNA y de Policía Caminera habían detenido una camioneta que trasladaba por la ruta 3, en Salto, un cargamento de carne aviar de procedencia extranjera ilegal y sin las condiciones adecuadas para mantener la cadena de frío.

La cámara expresa su “preocupación por la demora en la resolución judicial correspondiente”, incluso a sabiendas de los plazos que se manejan a nivel judicial, dada la situación alevosa donde se capturó un camión cargado de producto de contrabando, donde “identificar a los responsables debería ser fácil”.

Finalmente, como se adelantó, desde CUPRA se recuerda a la población que “en la comercialización de pollo de contrabando se desconoce el origen del producto, así como las condiciones sanitarias, bromatológicas y de trazabilidad bajo las cuales fue producido, transportado y almacenado, sin las garantías de inocuidad que exige la normativa vigente”.