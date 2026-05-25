Preocupación en cámara de avícolas por daños económicos y riesgos para la salud debidos a un mayor contrabando

La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (CUPRA) reiteró su preocupación por el aumento de contrabando de carne aviar, una adversidad grave para productores e industriales del sector, pero también para la población que consuma un alimento que carece de las condiciones de inocuidad adecuadas.
Contrabando de supremas
El delito señalado, el contrabando de carne de pollo, corresponde principalmente a supremas y es algo que ha sido percibido por varios actores de la cadena, se indicó en un reporte remitido a El Observador.
Se indicó que, pese al trabajo que viene realizando la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), reconocido por CUPRA dado que "hubo un aumento en las incautaciones realizadas por la aduana móvil” en los últimos meses, “el problema está lejos de solucionarse”.
Por el contrario, “se observa una penetración aún mayor de este producto ilegal" y eso sucede "ya no solo en las ciudades fronterizas".
Esta percepción es apoyada por la dificultad que encuentran las avícolas y distribuidores para colocar el corte de supremas de pollo, pero no así otros cortes como muslo, pata o pollo entero, se añadió.
Algo extraño
Con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), en el trimestre enero-marzo de 2026 el precio de la carne aviar al consumidor bajó casi 3% y a la vez la bovina aumentó casi 5% y la porcina subió casi 3%. Sin embargo, en un escenario de aumento importante en el consumo de carnes, la porcina creció 10%, la bovina 7% y la aviar solo 2%. Algunos actores de la cadena agroindustrial avícola entienden que es “extraño” que el consumo crezca más en las carnes con más aumento de precio.
Integrantes de CUPRA mantuvieron a inicios de este año una reunión con el director nacional de Aduanas, Joaquín Serra, quien “compartió la preocupación del sector” y explicó la estrategia para abordar este problema.
Se abrió entonces, además, un canal de comunicación permanente entre los responsables directos de este tema dentro de la DNA y los directivos de CUPRA.
pexels-filirovska-8251004
Una de las realidades que sorprenden a los empresarios avícolas es cómo cuesta comercializar el corte suprema de producción fresca y nacional.
Foto: Pexels
Los dos casos de contrabando de inicios de este año
La reunión fue motivada por dos casos muy sonados de contrabando:
- El viernes 22 de enero El Observador informó que un camión cargado con productos avícolas de la marca brasileña Jaguá volcó en la ruta 6, a la altura de Cuchilla de Ramírez (Durazno), dándose el o los conductores a la fuga.
- Al otro día, el sábado 23, Diario Cambio informó que funcionarios de la DNA y de Policía Caminera habían detenido una camioneta que trasladaba por la ruta 3, en Salto, un cargamento de carne aviar de procedencia extranjera ilegal y sin las condiciones adecuadas para mantener la cadena de frío.
La cámara expresa su “preocupación por la demora en la resolución judicial correspondiente”, incluso a sabiendas de los plazos que se manejan a nivel judicial, dada la situación alevosa donde se capturó un camión cargado de producto de contrabando, donde “identificar a los responsables debería ser fácil”.
Finalmente, como se adelantó, desde CUPRA se recuerda a la población que “en la comercialización de pollo de contrabando se desconoce el origen del producto, así como las condiciones sanitarias, bromatológicas y de trazabilidad bajo las cuales fue producido, transportado y almacenado, sin las garantías de inocuidad que exige la normativa vigente”.