"Si es una foto, no me gusta salir movido", dijo Juan Castillo sobre encuestas de aprobación del presidente

El ministro de Trabajo Juan Castillo fue consultado respecto a las últimas dos encuestas sobre la evaluación del presidente Yamandú Orsi , que muestran un aumento de la desaprobación .

" Algunos dicen que las encuestas son una foto , bueno si es una foto y está movida, a mí no me gusta salir movido ", dijo Castillo este miércoles en una rueda de prensa. " Me gusta que me saquen bien . Aunque la cara no la pueda cambiar, pero salir bien en la foto", agregó el ministro.

La última encuesta de Factum registró un descenso de la aprobación con respecto al bimestre anterior . La desaprobación era de 41% y subió al 46% , mientras que la aprobación era de 37% y cayó al 29% . Los juicios intermedios pasaron de 21% a 24%.

Días antes la encuestadora Equipos Consultores mostró cifras similares. Con respecto a esta encuesta, la desaprobación de 40% subió al 48% y la aprobación de 33% bajó al 27% . Los juicios intermedios casi no variaron: pasaron de 24% a 23%.

Castillo fue otro de los dirigentes que expresó preocupación por estas cifras. "Lo que tenemos que hacer es la autocrítica necesaria para saber en dónde estamos cometiendo algún error, en dónde estamos comunicando mal y en dónde tenemos carencias. Esa es la señal que tenemos que recoger", añadió el secretario de Estado.

"A mí me gustaría que este análisis con más elementos arriba de la mesa lo podamos discutir en un Consejo de Ministros y tomar la medida más importante", sentenció.

El presidente Orsi ya había expresado preocupación al ser consultado por el tema. "Evidentemente, si hay gente que no está muy conforme es porque hay algo que no está saliendo bien", señaló el mandatario en una rueda de prensa, donde también calificó el caso de luz "anaranjada".

En el mismo sentido se expresó la vicepresidenta Carolina Cosse, pero también agregó que "quizás" desde el gobierno no se transmitió "el grado de degradación de varias cuestiones que encontró cuando tomó las riendas".