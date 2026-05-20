"Picardía de cuarta" y "gobierno débil": oposición criticó que interpelación a Oddone sea el mismo día del debut de Uruguay en el Mundial

Dirigentes de la oposición afirman que hay "picardía" por parte del gobierno, que fijó la interpelación al ministro de Economía Gabriel Oddone el día del debut de Uruguay en el Mundial 2026 , el próximo lunes 15 de junio .

Esta instancia había sido impulsada por el Partido Nacional y el Partido Colorado la semana pasada, luego de que desde filas del Frente Amplio no acompañaran un pedido inicial de convocar al jerarca al Parlamento en régimen de comisión general .

El miembro interpelante en esta ocasión será el senador blanco Sergio Botana y la fecha coincide con el primer partido de la selección uruguaya de este Mundial, contra Arabia Saudita a las 19:00 . La coincidencia de estos dos eventos no fue bien recibida por algunos representes de la coalición opositora.

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Fijaron la fecha para la interpelación a Gabriel Oddone: será el lunes 15 de junio

"Si el Frente Amplio se cree que nosotros somos bobos, perdieron plata", dijo la senadora nacionalista Graciela Bianchi. "Obviamente, iban a buscar alguna picardía. Yo estoy acostumbrada a las picardías políticas, pero picardías de nivel, esto es una picardía de cuarta", afirmó.

La senadora agregó que si fuera Oddone, ella se negaría a prestarse a lo que cree es "una falta de respeto al Parlamento y en especial a la Cámara de Senadores".

"Si la gente quiere prestar más atención al Mundial que a la situación de la economía del país, cada pueblo tiene el gobierno que se merece y que más se le parece", sentenció Bianchi en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.

Sebastián Da Silva Foto: Gastón Britos / FocoUy

El también senador blanco Sebastián da Silva afirmó que la interpelación a Oddone el día del debut mundialista de Uruguay "es una picardía política de las que están permitidas".

"Creo que inteligentemente, un gobierno débil, elige una fecha media que va a pasar desapercibida. Porque la expectativa es naturalmente fuerte", agregó Da Silva en otra rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

Una vez que trascendió la fecha de la interpelación, el senador del Partido Colorado Robert Silva cuestionó la fecha de la interpelación en sus redes sociales. "Cuando lo importante se agenda el mismo día que Uruguay debuta en el mundial, no es casualidad, es estrategia deliberada para disimular la fragilidad económica y la falta de rumbo de un gobierno en permanente disputa", escribió el dirigente opositor en su cuenta de X (exTwitter).

"¿Van a suspender la actividad política por el fútbol, eso es lo que plantean a la gente?", cuestionó Fernando Pereira

Fernando Pereira El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira Foto: Leonardo Carreño

El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira fue consultado por las críticas de la oposición sobre la fecha de interpelación. "¿Van a suspender la actividad política por el fútbol, eso es lo que plantean a la gente?", cuestionó el dirigente de la izquierda.

"A mí me encanta la selección, pero muchos partidos de la selección los tuve que dedicar a la actividad política. Me hubiera (gustado) mucho verla jugar, sin embargo lo tuve que dedicar a la actividad política, que es de mucha demanda", añadió Pereira.

"Oddone es respetado por todos y claramente como salió en el titular de un diario, lo ven como objetivo político. Ya no es un problema si hizo algo bien o mal", agregó.

Según Pereira, en Uruguay la derecha "no es extrema", pero "es muy dura, muy insultante, muy descalificante". Consultado sobre si hay un exceso de llamados a sala, el presidente del FA afirmó que "hay un exceso de todo, están excedidos".