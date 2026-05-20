Carolina Proto, la arquitecta brasileña radicada en Punta del Este elegida por JHSF para sus emprendimientos: su mirada sobre la transformación de Enjoy a Fasano Península

Carolina Proto se define como una uruguaya más y en su acento se percibe el origen brasileño pero también los modismos locales que ya incorporó como propios.

La reconocida arquitecta que nació en el sur de Brasil se convirtió en una referente en desarrollos de lujo tanto en Punta del Este —donde reside— como en Brasil —donde tiene dos oficinas, en Porto Alegre y Sao Paulo— y también en otros mercados como Portugal, España e Italia, para los que trabaja desde Uruguay.

Radicada en Punta del Este es testigo y protagonista de la redefinición del lujo y defiende la naturaleza como elemento clave para dar vida a un proyecto de primer nivel. “No entiendo por qué eligen Punta y quieren cambiarlo”, dice cuando escucha de desarrollos que no se alinean con este nuevo lujo silencioso.

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“Punta del Este es lujo”, define Proto y está convencida de que el hotel Fasano Península será el emblema del jet set y atraerá a quienes buscan rodearse de lo mejor en un entorno inigualable.

La arquitecta adelantó que la obras en Fasano Península ya empezaron y que este año se completará la remodelación del lobby y de 100 habitaciones —siempre con el hotel en funcionamiento—. Luego, seguirá la parte comercial y más adelante las torres residenciales.

El total del proyecto, estima, estará culminado para diciembre de 2027. En entrevista con Café y Negocios, Proto dio detalles del proyecto y también de su camino como referente de la arquitectura de lujo desde Uruguay y Brasil para el mundo.

¿Cuál es el sello que caracteriza al estudio Obra Prima?

Nosotros trabajamos con una arquitectura contemporánea, pero muy cálida. Nuestras inspiraciones son las casas de campo de Uruguay y del sur de Brasil. Nos gustan mucho los materiales naturales del lugar. Tratamos de que el dueño también se vea reflejado en el proyecto.

Respectamos mucho el lugar también. Siempre cuando trabajamos en lugares donde tenemos una naturaleza muy fuerte, que es el caso de Punta, tratamos de que la naturaleza sea mucho más importante que la arquitectura, que la casa esté atravesada por la naturaleza.

¿Para qué mercados trabaja?

Desde Brasil trabajamos para brasileños siempre en lujo. Acá en Uruguay trabajamos para todo el mundo, para Portugal, España, ahora vamos a hacer un proyecto en Italia. Y acá, en Uruguay, nuestros clientes son de todas las nacionalidades.

El lujo ha tenido una redefinición, ¿cómo es ahora vivir de forma lujosa?

Te voy a contestar con una cosa que siempre me pregunto. ¿Por qué en Brasil, con tantos arquitectos, nuestro estudio tiene un nombre tan fuerte? Yo creo que es porque justamente sin quererlo llegamos a ese mercado con el lujo que es lo que tenemos acá en Punta, es una casa espectacular, pero cálida, con bajas proporciones, donde la naturaleza es más importante y los materiales que utilizamos no son arañas de cristal, sino bajo perfil. Para mi la gran diferencia de nuestros proyectos es que tratamos al lujo como una experiencia, una esencia. Es que la persona entre en su casa y tenga ganas de estar ahi y no entrar para mostrarle a un amigo cuán importante es.

¿Punta del Este está alineado con esa nueva definición del lujo?

Sin duda. Pero obvio que llegan clientes y otros públicos, y cuando quieren modificar Punta del Este, decimos ¿por qué? ¿por qué si elegis Punta quieres cambiarlo? Y normalmente hacemos proyectos totalmente integrados a lo que es Punta.

Sos la arquitecta elegida por el grupo JHSF en varios proyectos y ahora también para transformar el ex Enjoy en Fasano Península. ¿Cuáles son las claves de esa transformación?

Vamos a transformar aquel edificio que es icónico. Las claves de la transformación están en traer de vuelta aquella Punta del Este elegante, mucho menos ostentosa, traer personas a Punta del Este que eligen el destino por las características de Punta del Este de antes, no por lo que ves en Miami No lo que ves en Miami o otra, les gusta Punta del Este por las características de Punta del Este de antes.

Tenemos un centro comercial donde vamos a traer marcas internacionales y nacionales. La curaduría es lo más importante. Estamos buscando marcas nacionales que a veces nadie conoce, pero tienen un producto espectacular.

Queremos traer marcas internacionales que quieren estar en Punta, porque sienten que Punta hoy es el lugar donde el jet set del mundo quiere estar. Y vamos a tratar de poner el ADN Fasano en el edificio del Conrad a través de materiales, de disminuir las escalas de los ambientes,, de tratar de que las personas entren y no sientan que están entrando a un hotel que está en cualquier parte del mundo, como a una cadena americana, sino que están entrando en un hotel Fasano en Punta del Este, porque también es diferente del hotel Fasano en Río o en New York. Tiene todo el ADN de Fasano, pero dentro de Punta del Este.

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¿Cómo se lleva eso a cambios concretos? ¿Cuáles son los cambios que la gente va a ver?

La arquitectura interior va a estar totalmente cambiada y la exterior también para adecuarse al universo JHSF Fasano. Este grupo tiene emprendimientos de alto lujo entonces vamos a adecuar lo que es hoy el hotel a ese ADN JHSF Fasano.

Es un complejo que cambiará la ciudad. JHSF hace intervenciones en regiones de ciudades y cambia esa región, eso es lo que pretendemos, cambiar la península, cambiar el público que hoy va para la península con la marca JHSF Fasano.

El grupo trabajó con esa impronta en el desarrollo Cidade Jardim en Sao Paulo...

Sí, ese es un proyecto de JHSF de 20 años y cambió un barrio, una ciudad.Las personas no atravesaban el puente y hoy la ciudad se expandió. Es lo que pretendemos hacer con Fasano Península.

¿Cuál es la impronta, el sello, de ese ADN de Fasano?

Lo primero es pensar en el cliente, en su experiencia, con un servicio donde el cliente sienta que está llegando a su casa. Es la personalización. Yo veo que ellos tratan a todos los clientes como únicos y eso se ve en la arquitectura porque todo está pensado para el confort de ese cliente, para que se sienta en su casa y disfrute el lugar de forma integral.

Desde tu mirada como arquitecta desde Obra Prima, ¿qué es lo más desafiante de trabajar en esta propiedad que es icónica para Punta del Este y para Uruguay?

Cuando nos contrataron primero fuimos a visitar y vimos que el proyecto original era un excelente proyecto de base para el funcionamiento de un gran hotel en su flujo y organización, eso facilita mucho. Queremos cambiar el confort, el visual y la arquitectura, pero no la parte estructural del hote.

El gran desafío es trabajar con áreas tan grandes, para adaptarlo a un universo tan unipersonal. El mayor desafío es la escala. Es un proyecto que estamos haciendo muy rápido y lo más lindo es que cada día que sale una parte del proyecto, vemos que va a quedar increíble y que estamos consiguiendo lograr, dentro de aquel espacio enorme, dejar un ambiente tremendamente acogedor, tremendamente integrado con el concepto de JHSF Fasano.

¿Está todo el proyecto terminado?

Sí, está todo a nivel de estudio previo, está todo terminado y estamos haciendo proyectos ejecutivos.

¿En qué etapa de las obras se encuentran?

Las obras ya comenzaron, las de las habitaciones y el lobby del hotel.

¿Para qué fecha está prevista la finalización de las obras?

El 100% para diciembre de 2027. Este año vamos a terminar 100 habitaciones y el lobby.