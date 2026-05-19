Cónsul de Uruguay en San Francisco: "En esta zona no hay estigma con el fracaso, se busca aprender de él y eso a los latinos nos cuesta muchísimo"

San Francisco, en el norte de California, EEUU, es uno de los principales polos globales de innovación y tecnología . La región, que incluye a Silicon Valley , concentra algunas de las mayores compañías tecnológicas del mundo y se consolida como un epicentro para la creación de startups y empresas unicornio de alto crecimiento.

En ese escenario, Uruguay decidió dar un paso estratégico en 2020 y abrió su primer consulado tecnológico en la ciudad . La sede funciona como una plataforma de conexión para impulsar oportunidades de inversión, innovación, talento y proyección internacional.

En conversación con Café y Negocios, Beatriz Silva Prestinari, cónsul general de Uruguay en San Francisco, aseguró que la presencia de uruguayos en el área de la bahía -que abarca San Francisco y sus alrededores- “ha crecido y se ha sofisticado” en los últimos años. Según explicó, detrás de ese fenómeno aparecen factores como los avances tecnológicos , el crecimiento de startups con vocación global , una mayor conexión internacional del ecosistema emprendedor uruguayo y la búsqueda de experiencias y oportunidades por parte del talento local.

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Además, la diplomática reflexionó a propósito de las diferencias culturales con Silicon Valley e hizo hincapié en qué aprendizajes puede tomar el ecosistema emprendedor uruguayo de una región donde el fracaso forma parte natural del proceso de innovación.

“Hay casos de startups uruguayas que han levantado capital en Silicon Valley, pero también hay que decir que no es fácil, hay más historias de fracaso que de éxito, lo que pasa que no se cuenta. El tema es qué se hace con ese fracaso, entender por qué se dio, y entender que culturalmente, en Estados Unidos, y más en esta zona no hay estigma con el fracaso, sino que se busca aprender de él. Eso a los latinos, nos cuesta muchísimo, por miedo a fracasar, a veces no intentamos siquiera”, contó.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Silva Prestinari concedió a Café y Negocios.

0028579901.webp San Francisco, en California, encabeza el ranking. Getty Images

En 2020 Uruguay abrió en San Francisco su primer consulado tecnológico, ¿qué implica en la práctica ese concepto?

Implica servir de nexo entre emprendedores, startups, empresas, universidades, aceleradoras, fondos de inversión y, en general, actores del ecosistema de innovación. Es muy común que las empresas de tecnología de Uruguay visiten San Francisco, ya sea para participar de eventos relacionados a su sector o para conectar a sus clientes. Contar con un Consulado les aporta un marco institucional que les suma en su presentación, porque no son una empresa aislada sino son parte de un país donde el sector tecnológico tiene una larga tradición. El Consulado es también un espacio físico para que estas empresas, si así lo requieren, puedan organizar reuniones o presentaciones.

En la práctica, se puede acompañar delegaciones empresariales, facilitar contactos con las grandes empresas tecnológicas que se encuentran en esta zona y entre las empresas de tecnología en nuestro país y los nacionales radicados en esta zona, que pueden ser un primer apoyo para ayudar a entender cómo funciona este mercado. Este contacto con la diáspora altamente calificada es una función clave del Consulado.

¿Cómo es hoy la presencia de uruguayos en San Francisco?

La presencia uruguaya en el área de la bahía, que abarca San Francisco y alrededores, ha crecido y se ha sofisticado notablemente en los últimos años. Hoy existe una comunidad de connacionales muy activa vinculada principalmente al sector tecnológico, académico y emprendedor. Hay uruguayos trabajando en grandes compañías tecnológicas, en universidades, fundadores de startups, científicos e inversores. Y desde Uruguay, es ya tradicional para las empresas de tecnología explorar el mercado estadounidense desde California.

No se tienen los números exactos, y hay muchos casos de uruguayos que residen en la zona para realizar posgrados, o a trabajar de manera temporal, ganando experiencia muy valiosa en todo lo que es este ecosistema, y luego vuelven a Uruguay. En todos estos movimientos puede decirse que hay un crecimiento que responde a varios factores como son los propios avances tecnológicos en los últimos años, la existencia de startups con vocación global, una mayor conexión internacional del ecosistema emprendedor del país y una lógica búsqueda de oportunidades y experiencias de este tipo por parte del talento uruguayo.

También influyen las acciones que lleva adelante el propio sector para buscar sus oportunidades de desarrollo y negocios, y la consolidación de una cultura emprendedora más ambiciosa y global y la motivación por construir redes y aprovechar este contexto tan único.

¿Cuál es el perfil de los uruguayos?

Es un perfil altamente calificado; predominan profesionales vinculados a tecnología, ingeniería, ciencias, negocios y emprendimientos innovadores. Muchos llegaron inicialmente para realizar posgrados o trabajar en empresas globales y luego desarrollaron sus propios proyectos, se integraron al ecosistema local o retornan a Uruguay.

Es una comunidad muy diversa, pero con algo en común: una fuerte capacidad de adaptación, buena formación y una mirada internacional.

También es muy común la presencia de uruguayos, de estos sectores, de manera temporal, por unos meses, como por ejemplo emprendedores como parte de un programa para startups.

Y hay connacionales, trabajando en otros sectores que son también muy competitivos, y se encuentran hace muchos años viviendo en Estados Unidos, acá podemos contar a la comunidad en la zona de Los Ángeles, que es numerosa.

¿Qué oportunidades ofrece Silicon Valley hoy para empresas uruguayas?

Silicon Valley sigue siendo un lugar único para acceder a capital, talento, conocimiento y conexiones globales. Para empresas uruguayas representa una oportunidad de escalar internacionalmente, validar tecnologías, acceder a clientes globales y conectarse con inversores especializados. Además, es un ecosistema donde se valoran mucho la innovación, la velocidad de ejecución y la capacidad técnica, aspectos en los que Uruguay tiene fortalezas importantes. Poder participar en este ecosistema, de alguna manera, presenta la oportunidad de estar donde sucede la innovación en diferentes áreas: tecnología aplicada al clima, las finanzas, biotecnología, energía, robótica, exploración espacial y, por supuesto, inteligencia artificial.

1779128286240 (1) Reunión de uruguayos Foto cedida por el Consulado

¿En qué sectores ves mayor potencial?

Quienes están en el sector lo saben bien: desde hace un par de años todo es relacionado a inteligencia artificial en todas las áreas, y luego veo que se hacen muchos eventos de tecnología en medicina (healthtech), en agricultura y producción, finanzas, biotech, ciberseguridad y tecnologías vinculadas a energía y sostenibilidad.

Uruguay tiene potencial diferencial en áreas donde combina tecnología con conocimiento sectorial, por ejemplo, en agro, logística, trazabilidad o salud digital.

¿Qué errores o dificultades suelen enfrentar los emprendedores uruguayos al desembarcar en ese mercado?

Uno de los principales desafíos es subestimar las diferencias culturales y comerciales. Silicon Valley tiene ritmos, escalas y dinámicas muy particulares. A veces existe la expectativa de obtener resultados rápidos sólo por estar presentes aquí, cuando en realidad construir relaciones y credibilidad lleva tiempo. También es frecuente enfocarse demasiado en la tecnología y menos en la narrativa comercial, el posicionamiento o la estrategia de crecimiento.

Hay casos de startups uruguayas que han levantado capital en Sillicon Valley, pero también hay que decir que no es fácil, hay más historias de fracaso que de éxito, lo que pasa que no se cuenta. Pero el tema es qué se hace con ese fracaso, entender por qué se dio, y entender que culturalmente, en Estados Unidos, y más en esta zona no hay estigma con el fracaso, sino que se busca aprender de él. Eso a los latinos, nos cuenta muchísimo, por miedo a fracasar, a veces no intentamos siquiera.

Otro aspecto importante es comprender que competir globalmente requiere pensar en grande desde el inicio.

¿Qué aprendizaje crees que Uruguay debería incorporar de ese entorno?

Probablemente la capacidad de pensar en escala global, asumir riesgos y aceptar el fracaso como parte del proceso innovador.

En Silicon Valley existe una cultura muy fuerte de colaboración, experimentación y velocidad. Se valora enormemente la ambición de construir soluciones globales. En Uruguay existe muchísimo talento y estamos bien preparados porque los resultados están a la vista: Estados Unidos es el principal destino de exportaciones de servicios tecnológicos; el desafío es seguir fortaleciendo una cultura que incentive aún más la innovación, el crecimiento y la internacionalización.

¿Cómo puede Uruguay capitalizar mejor su relación con Silicon Valley?

Uruguay tiene una oportunidad muy interesante de profundizar vínculos estratégicos en innovación, inversión, ciencia y emprendimientos tecnológicos.

Para eso es importante fortalecer la conexión entre academia, sector privado, startups; promover más intercambio y seguir posicionando al país como un socio serio, estable y confiable para hacer negocios y desarrollar tecnología. En esto ya se trabaja a nivel de la Cancillería, Uruguay XXI, la Embajada de Uruguay en Washington DC.

También debemos aprovechar más a nuestra diáspora calificada, que actúa como puente natural con estos ecosistemas.

La idea es seguir consolidando al Consulado como una plataforma activa de vínculo e inserción de Uruguay en esta región. En ese sentido tenemos planeadas actividades que buscan dar a conocer a nuestro país, porque Uruguay no sería el mayor exportador de servicios de Latinoamérica per cápita, si no tuviera una cultura, valores, tradiciones, que nos hacen quienes somos y que queremos hacer conocer.

Una línea de trabajo es realizar actividades en conjunto con los Consulados Generales de países latinoamericanos en la ciudad, a través del grupo LatamTech, que busca mostrar que Latinoamérica es también un socio en tecnología e innovación, y no solo un tradicional exportador de materias primas o productos agrícolas.

También buscamos seguir fortaleciendo la comunidad uruguaya en la región y generar más espacios de encuentro y colaboración entre compatriotas vinculados a tecnología, ciencia y emprendimientos.