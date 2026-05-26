De 66 denuncias presentadas ante Fiscalía por delitos de odio en los últimos dos años solo tres tuvieron imputados

De 66 denuncias presentadas ante Fiscalía por delitos de odio en el bienio 2024-2025, sólo tres terminaron en la formalización de una investigación o en un acuerdo abreviado. Las otras 63 denuncias quedaron en nada.

El dato surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por Mauricio y Jonás Bergstein, hijos del exsenador Nahum Bergstein, principal impulsor de la ley que sanciona los delitos de discriminación.

Los hermanos Bergstein, a su vez, son denunciantes en un caso que coincide con las estadísticas. En agosto presentaron ante la Fiscalía una denuncia penal por incitación al odio, basada en la legislación anti-discriminatoria que impulsó su padre.

La denuncia se basa en comentarios publicados en las redes sociales de un concurso de conocimientos sobre el Holocausto para liceales que organiza la familia Bergstein desde hace una década y que es considerado de interés por el Codicen.

“El concurso lleva el nombre de mis padres -Nelly y Nahum Bergstein- y fue instaurado para fomentar el espíritu de tolerancia y de la diversidad que debe regir toda sociedad sana”, dijo Jonás Bergstein. “No estamos hablando de Israel. Ni de su primer ministro. No estamos hablando de Gaza, ni de Irán, ni del Líbano. Estamos hablando del Holocausto judío”.

En 2025 las redes sociales del concurso comenzaron a recibir mensajes racistas y antisemitas: “Olocausto los tenían que aver matado a todos hdp (…) exterminacion pura judíos de miarda (sic)”. “Judíos hijos de puta asesinos”. “Holocuento”. “Judíos son mierda”. “Por algo el petiso de bigotito no estaba tan loco. Lástima los rusos no le dieron más tiempo así hoy día no sufría por la gracia de estos judíos que se quieren apoderar de todo”. “Porque mejor no se hacen un hornito que es el único lugar que quedan lindos los Judas”. “Adolf tenía razón es mugre judía”.

Bergstein señaló que “siempre aspiramos a transmitir un mensaje de concordia; ése es el clima que en nuestro certamen siempre se respiró. Por eso, estos mensajes fueron para nosotros una bofetada, una paliza, algo así como decirnos: todo lo que ustedes hacen no sirve para nada, vamos a seguir odiando y promoviendo el odio. Y esto no lo podemos permitir, ni nosotros, ni la Fiscalía, ni el periodismo, ni nadie”.

La inacción de la Fiscalía, según Bergstein, está teniendo una consecuencia clara: “Cuando en abril comenzamos a hacer la difusión del certamen para este año 2026, las redes volvieron a saturarse de mensajes de odio de este tipo. Y no tenemos ninguna duda: van a seguir si no hacemos nada”.

De acuerdo con el denunciante, es posible saber quién escribe estos mensajes, pero por alguna razón no se ha querido averiguarlo y castigarlo.

“De una buena vez, es hora de que la Fiscalía cumpla su función y hable con acciones. No para proteger a los judíos ni a tal o cual colectivo, sino para proteger la convivencia entre todos. En definitiva, para cuidar todo y a todos”.

Bergstein relató que en noviembre tuvo acceso al expediente y el caso no registraba actuación alguna. En marzo la Fiscalía a cargo de Ricardo Lackner convocó a los denunciantes a una reunión con la fiscal adjunta Adriana Colman, donde se les dijo que se abordaría el tema. “Pero desde entonces no hemos sido noticiados de actuación alguna. La pregunta es ¿por qué? ¿Es un exceso de trabajo que desborda a los fiscales? ¿Los delitos de odio no están entre sus prioridades? Lo desconozco, pero los datos hablan”.

“Para mí está claro –agregó- que el odio hay que frenarlo entre todos. Si no lo hacemos a la larga termina socavando los cimientos de la convivencia. Y ahí nos hundimos todos”.