Inumet emitió un aviso especial por aumento de nieblas y neblinas que provocará una "significativa reducción de la visibilidad"

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes un aviso especial ante un aumento eventual de la presencia de nieblas y neblinas en todo el país durante varios días.
"En todo el territorio se prevé una significativa reducción de la visibilidad durante las noches y las mañanas asociada a la formación de nieblas persistentes y neblinas", señalaron.
De acuerdo con Meteorología, esta situación climática se extenderá desde la noche de este lunes hasta la mañana del jueves.
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Para esta jornada en Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronosticó una jornada algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto, baja probabilidad de precipitaciones y formación de nieblas y neblinas.
La temperatura mínima será de 9 °C y la máxima alcanzará los 18 °C. El viento soplará del sector norte rotando al este entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma.
Recomendaciones de Policía Caminera para circular con niebla
- Disminuir la velocidad.
- No usar luces largas.
- Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que lo antecede.
- No cambies de carril, ni frenar bruscamente.
- Si es necesario detener el vehículo, hacerlo en una entrada fuera de la circulación de vehículos.
La advertencia de Ramis por las nieblas: “Mucho cuidado en el manejo”
Esta mañana, consultado sobre la posibilidad de nieblas durante los próximos atardeceres, noches y madrugadas, el meteorólogo Guillermo Ramis llamó a extremar precauciones al conducir y advirtió que las condiciones de humedad podrían afectar la visibilidad en rutas y carreteras.