Inumet emitió un aviso especial por aumento de nieblas y neblinas que provocará una "significativa reducción de la visibilidad"

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió este lunes un aviso especial ante un aumento eventual de la presencia de nieblas y neblinas en todo el país durante varios días.

"En todo el territorio se prevé una significativa reducción de la visibilidad durante las noches y las mañanas asociada a la formación de nieblas persistentes y neblinas ", señalaron.

De acuerdo con Meteorología, esta situación climática se extenderá desde la noche de este lunes hasta la mañana del jueves .

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Para esta jornada en Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronosticó una jornada algo nubosa y nubosa , con períodos de cielo cubierto, baja probabilidad de precipitaciones y formación de nieblas y neblinas .

Nieblas y neblinas en todo el territorio. Desde la noche de este lunes 25 y hasta la mañana del jueves 28. Más info: https://t.co/gh666ZvhFI pic.twitter.com/MYfI7Gcvjb

La temperatura mínima será de 9 °C y la máxima alcanzará los 18 °C. El viento soplará del sector norte rotando al este entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma.

Recomendaciones de Policía Caminera para circular con niebla

Disminuir la velocidad.

No usar luces largas.

Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que lo antecede.

No cambies de carril, ni frenar bruscamente.

Si es necesario detener el vehículo, hacerlo en una entrada fuera de la circulación de vehículos.

La advertencia de Ramis por las nieblas: “Mucho cuidado en el manejo”

Esta mañana, consultado sobre la posibilidad de nieblas durante los próximos atardeceres, noches y madrugadas, el meteorólogo Guillermo Ramis llamó a extremar precauciones al conducir y advirtió que las condiciones de humedad podrían afectar la visibilidad en rutas y carreteras.