Thiago Cardozo habló tras ganar el título con Belgrano: "Perdí a mi hermano en un accidente de tránsito, a mi padre, me rompí dos veces la rodilla y me entregué a Dios": mirá el video

El exarquero de Peñarol, Thiago Cardozo , consiguió este domingo el título del Torneo Apertura de la Copa de la Liga con Belgrano de Córdoba en la notable victoria de atrás y en la hora sobre River Plate por 3-2 en el Estadio Mario Kempes de la ciudad cordobesa, y obtuvo lo que él sentenció como el mejor título de su vida.

Asimismo, se prestó a una nota muy tocante en la que habló de las cosas que debió padecer en los últimos tiempos, dentro y fuera del fútbol.

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"Para mí es el título más importante de mi carrera, sin lugar a dudas, el de venir acá como un desconocido al fútbol argentino y lograr esto, después de una carrera, no sufrida, pero sí que pasé por muchos momentos adversos", comenzó diciendo el arquero quien además, fue gran figura a lo largo de todo el torneo.

Y agregó: "La peleé un montón, la peleé un montón. En su momento cuando salí de Peñarol, perdí a mi hermano en un accidente de tránsito, perdí a mi papá, me rompí dos veces la rodilla. Y bueno, todo eso fue parte de este camino y todo valió la pena para que llegara este día".

Y luego habló obviamente, de la importancia de la familia que lo acompañó últimamente, y de cómo se entregó a Dios.

"Sí, bueno, estar conectado con Dios, eso me dio mucha paz y obvio que ha sido parte de todo. La verdad que sobran las palabras, ya no sé qué decir. Hicimos historia, le pusimos una estrella a este club.

Consultado acerca de si era consciente de que quedaba su nombre grabado en la historia de Belgrano a partir del logro de este título, indicó: "No soy consciente, pero sí, supongo".

"Somos campeones por la mentalidad ganadora porque nos la creímos que realmente podíamos, por el cambio de pensamiento que fuimos ganadores siempre y eso la verdad que se vibra, y bueno y hoy hasta en lo imposible, cuando se da todo como para lo imposible, Belgrano se dio cuenta que podía y fue a lo Belgrano".