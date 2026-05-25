Thiago Cardozo habló tras ganar el título con Belgrano: "Perdí a mi hermano en un accidente de tránsito, a mi padre, me rompí dos veces la rodilla y me entregué a Dios": mirá el video

El exarquero de Peñarol, Thiago Cardozo, consiguió este domingo el título del Torneo Apertura de la Copa de la Liga con Belgrano de Córdoba en la notable victoria de atrás y en la hora sobre River Plate por 3-2 en el Estadio Mario Kempes de la ciudad cordobesa, y obtuvo lo que él sentenció como el mejor título de su vida.
Asimismo, se prestó a una nota muy tocante en la que habló de las cosas que debió padecer en los últimos tiempos, dentro y fuera del fútbol.
Las palabras duras de Thiago Cardozo
Thiago Cardozo habló luego de conseguir el primer título de la historia de Belgrano de Córdoba en Primera división.
"Para mí es el título más importante de mi carrera, sin lugar a dudas, el de venir acá como un desconocido al fútbol argentino y lograr esto, después de una carrera, no sufrida, pero sí que pasé por muchos momentos adversos", comenzó diciendo el arquero quien además, fue gran figura a lo largo de todo el torneo.
Y agregó: "La peleé un montón, la peleé un montón. En su momento cuando salí de Peñarol, perdí a mi hermano en un accidente de tránsito, perdí a mi papá, me rompí dos veces la rodilla. Y bueno, todo eso fue parte de este camino y todo valió la pena para que llegara este día".
Y luego habló obviamente, de la importancia de la familia que lo acompañó últimamente, y de cómo se entregó a Dios.
"Sí, bueno, estar conectado con Dios, eso me dio mucha paz y obvio que ha sido parte de todo. La verdad que sobran las palabras, ya no sé qué decir. Hicimos historia, le pusimos una estrella a este club.
Consultado acerca de si era consciente de que quedaba su nombre grabado en la historia de Belgrano a partir del logro de este título, indicó: "No soy consciente, pero sí, supongo".
"Somos campeones por la mentalidad ganadora porque nos la creímos que realmente podíamos, por el cambio de pensamiento que fuimos ganadores siempre y eso la verdad que se vibra, y bueno y hoy hasta en lo imposible, cuando se da todo como para lo imposible, Belgrano se dio cuenta que podía y fue a lo Belgrano".