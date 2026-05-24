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Belgrano hizo historia en el fútbol argentino: con Thiago Cardozo de titular, otra vez se vistió de verdugo de River Plate y es campeón del Torneo Apertura

Belgrano de Córdoba derrotó 3-2 a River Plate con la presencia de dos jugadores uruguayos: en 2011 lo mandó al descenso y ahora le ganó una final

24 de mayo de 2026 18:36 hs
Belgrano campeón

Belgrano campeón

Foto: Diego Lima/AFP
Thiago Cardozo

Thiago Cardozo

Foto: Diego Lima/AFP
Thiago Cardozo y Federico Ricca

Thiago Cardozo y Federico Ricca

Foto: Diego Lima/AFP

Belgrano se consagró campeón del fútbol de Argentina por primera vez en la historia al vencer por 3-2 a River Plate en una épica final del torneo Apertura disputada este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

En un duelo electrizante, Leonardo Morales (26') y Nicolás "Uvita" Fernández (84', de penal, y 87') anotaron los goles para la remontada del Pirata, mientras que Facundo Colidio (18') y Tomás Galván (59') convirtieron para el Millonario.

De este modo, Belgrano obtiene el primer título del año en el fútbol argentino y se clasificó a la Copa Libertadores del año próximo. Además, alargó la sequía de títulos de River, que no se corona desde 2023.

El cotejo en la cancha neutral del Mario Alberto Kempes, a siete kilómetros del campo del flamante campeón, fue dirigido por Yael Falcón Pérez.

El nuevo campeón del mundo con Argentina que llegaría a River Plate y sería compañero de Matías Viña, según medios argentinos

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Thiago Cardozo, ex golero de Peñarol, fue titular en Belgrano mientras que Federico Ricca entró en el segundo tiempo.

En River no jugó por estar desgarrado Matías Viña.

En 2011, Belgrano había mandado al descenso a River Plate en lo que fue toda una pesadilla también histórica para el millonario.

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