Ánderson Duarte en Quedó Picando: "No le cierro las puertas a nadie", su crítica a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y el sueño de River Plate

Ánderson Duarte , campeón del mundo con la selección uruguaya sub 20 en 2023 que actualmente juega en el Atlético San Luis de México, dijo que no descarta jugar en Nacional o Peñarol en un futuro a pesar de su cariño por Defensor Sporting , luego de generar revuelo en una visita al Campeón del Siglo , y fue crítico con la selección dirigida por Marcelo Bielsa.

En una entrevista con Quedó Picando, el programa deportivo del streaming de El Observador, Duarte aseguró que "esperaba" la repercusión que se generó por haber asistido al partido entre Peñarol y Liverpool por el Torneo Intermedio, pero aclaró que fue a "ver fútbol" y a su "amigo" Leandro Umpiérrez , y "nada más".

Luego, volvió a remarcar que es "hincha" de Defensor Sporting , club al que llegó a los 7 años y en el que debutó en Primera, pero remarcó que no por eso rechazaría a los grandes . "No le cierro las puertas a nadie, uno nunca sabe lo que puede suceder. El día que llegue, obviamente escucharé, trataré de hablar con mi representante de qué decisión tomar, si es buena para mí, si no, y tomar la mejor decisión para mi carrera" , explicó el delantero.

En la antesala del Mundial 2026, el extremo del Atlético San Luis también fue consultado sobre su opinión de la selección uruguaya , y lamentó que tras la salida de Óscar Tabárez el combinado "no le está dando importancia suficiente a lo que son las selecciones juveniles" . "Nuestra generación logró algo tan importante y que ningún jugador esté hoy en día en en una prelista de seleccionados para un Mundial sorprende mucho" , agregó.

Roger Ibañez, el zaguero que Diego Alonso descartó para la selección uruguaya en Catar 2022 y que Carlo Ancelotti convocó en Brasil para el Mundial 2026

"Yo creo que estos últimos amistosos que hemos hecho no hemos peleado. Nosotros hoy en día teniendo al mejor mediocampista del mundo como Fede (Valverde), teniendo jugadores que están jugando en las ligas top, podemos ir a pelear muchas cosas. El tema es cómo esté el ambiente adentro, cómo esté cada uno también. Eso es fundamental. El grupo lo hace todo", continuó.

En ese sentido, Duarte también indicó que él hubiese convocado a Luis Suárez, su ídolo. "Él tendría esa voz de mando de competitividad dentro del grupo", destacó el delantero, que valoró el rol que tuvo Suárez en el Mundial Sub 20 con sus llamadas al plantel.

El exjugador de Defensor Sporting también lamentó su falta de minutos en México, y remarcó que su "sueño" sería jugar en River Plate de Argentina, club del que es también confeso hincha, a tal punto de que jugaría en Nacional o Peñarol pero no jugaría en Boca Juniors.

Repasá la entrevista completa de Ánderson Duarte en Quedó Picando: