Roger Ibañez, el zaguero que Diego Alonso descartó para la selección uruguaya en Catar 2022 y que Carlo Ancelotti convocó en Brasil para el Mundial 2026

El entrenador italiano Carlo Ancelotti dio a conocer el lunes la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026 . Todos los flashes se los llevó Neymar, quien con 34 años se metió en la nómina a pesar de que el DT nunca lo había convocado desde que asumió el cargo, en mayo de 2025.

Sin embargo, hay u na presencia en la lista que tiene directa relación con la selección uruguaya .

Se trata del zaguero Roger Ibañez que en 2022 estuvo en el radar de Diego Alonso a la hora de armar la lista para el Mundial de Catar pero que finalmente no fue convocado.

Cuatro años después, el defensor sí se metió en la lista de Brasil, de la mano de Ancelotti.

El momento en que Ancelotti anunció a Neymar para el Mundial 2026 con Brasil y los números del crack de Santos que no juega con la selección desde que se lesionó contra Uruguay

Una por una las listas de 26 jugadores confirmadas por cada selección para el Mundial 2026

El 4 de enero de 2022, cuando fue presentado como entrenador de Uruguay y sucesor de Óscar Tabárez, Alonso fue consultado por la posible convocatoria de Ibañez, entonces defensor de Roma que era dirigido por José Mourinho con el que era titular fijo.

"Si son uruguayos son elegibles, después vamos a evaluar el nivel de los futbolistas, vamos a observar a todos los futbolistas uruguayos", expresó el Tornado.

Ibañez es hijo de madre uruguaya y por lo tanto podía jugar por Uruguay, en virtud del artículo 74 de la Constitución. Para obtener la ciudadanía, el jugador solamente debía tramitar el pasaporte uruguayo a través de la Oficina de Asuntos Consulares con un trámite que facilita la Secretaría Nacional del Deporte (SND).

Como en 2019 había jugado un partido con la selección sub 23 de Brasil, el defensor también necesitaba pedirle a la Confederación Brasileña de Fútbol el cambio de nacionalidad deportiva y manifestarle su deseo de ser elegible por Uruguay.

Finalmente, Alonso convocó como defensores para ese torneo a José María Giménez, Sebastián Coates, Diego Godín, que arrastraba problemas físicos en Vélez Sarsfield, y Ronald Araujo que estaba lesionado y recién volvió a las canchas el 8 de enero de 2023. También estaban Mathías Olivera y Matías Viña, a quien Alonso utilizó como laterales por izquierda.

Ancelotti, por su parte, convocó como zagueros a Marquinhos de Paris Saint-Germain, Gabriel Magalhaes de Arsenal, Bremer de Juventus, Leo Pereira de Flamengo, y a Ibañez que actualmente juega en Al Ahli de Arabia Saudita.

Tiene 27 años, se lo compró a Roma en más de 28 millones de euros en agosto de 2023,

Anteriormente jugó en PRS, Sergipe, Fluminense y Atalanta. Las vueltas de la vida y del deporte, ahora, le permitirán jugar su primer Mundial.