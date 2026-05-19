Quién gana el Mundial 2026: una nueva IA predice cuál será la próxima selección campeona

A poco más de 20 días del inicio del Mundial FIFA 2026 , una nueva Inteligencia Artificial (IA) anticipó cuál es la selección con más chances de alzarse como campeona.

El análisis publicado este martes por SweepsPulse utilizó modelos predictivos basados en resultados históricos de torneos, métricas de profundidad de plantel, cierres de clasificación y tendencias actuales de apuestas.

Además, al tratarse de una nueva estructura con 48 equipos en disputa, el estudio incluyó variables como la fatiga acumulada por cada seleccionado durante las últimas etapas de competencia y la capacidad de rotación de jugadores. “Las puntuaciones generales de los equipos se basan en estos parámetros”, explicó la firma.

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¿Cuál es la selección con mayor probabilidad de salir campeona en el Mundial FIFA 2026?

Con una probabilidad del 31% y una diferencia de siete puntos porcentuales respecto del segundo puesto, la Selección de fútbol de Brasil se posicionó como el conjunto con mayor chance de ganar el Mundial FIFA 2026.

Según el análisis de SweepsPulse, los dirigidos Carlo Ancelotti obtendría la sexta estrella en la competencia internacional que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá durante junio. Francia y Argentina quedaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

image SweepsPulse

Al analizar el puntaje, el informe destacó que Brasil logró una diferencia de goles de +28 durante su campaña en las Eliminatorias Sudamericanas a lo largo de 18 partidos. Además, tres de los 12 jugadores con mejor valoración en la métrica de contribuciones ofensivas de Opta eran brasileños.

La compañía también remarcó que la alta puntuación se debió a la combinación entre rendimiento y renovación del plantel, con una edad promedio de 24,6 años. “Esto les otorga una clara ventaja atlética y física en lo que promete ser uno de los torneos más exigentes físicamente de la historia reciente, con 48 equipos compitiendo por 32 plazas en los octavos de final”, explicó.

Su desempeño en la fase clasificatoria fue además el mejor de la CONMEBOL desde 2006, al registrar la mayor diferencia de goles y el mejor registro defensivo entre todos los clasificados automáticos. Brasil solo recibió cuatro goles en 18 encuentros.