Bergara sostuvo que la aprobación a su gestión "va a aumentar" a medida que avance su programa de gobierno

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , afirmó que a medida que avancen con el programa de gobierno propuesto en campaña electoral "la aprobación (de su gestión) va a aumentar ".

Consultado sobre los niveles de aprobación de su gobierno, el jerarca respondió que priorizarán "los compromisos de la campaña electoral" . "Vamos a seguir trabajando con entusiasmo en cosas que estamos seguros van a ser percibidas en beneficio de la población por parte de la población misma", agregó.

"Estamos seguros que a medida que esto avance la aprobación va a aumentar. Acá los resultados de encuestas , que obviamente uno las mira, no hacen más que estimularnos a trabajar más duro en las orientaciones de política que les planteamos a la ciudadanía el año pasado", agregó Bergara en rueda de prensa.

"Me entristece": Bergara cuestionó las sanciones a ediles blancos y colorados que votaron el fideicomiso de IM

En junio, Factum presentó una encuesta sobre la evaluación de la gestión del intendente que registró 46% de desaprobación y 23% de aprobación . El panorama se completa con otro 30% que no aprueba ni desaprueba la gestión y otro 1% que no respondió a la encuesta o no supo qué contestar, según los datos correspondientes al segundo bimestre de 2026 .

Mientras que una encuesta de Equipos, con datos recogidos entre el 21 de abril y el 4 de mayo, la desaprobación de la gestión se ubicó en 52% y la aprobación en 26%. Los juicios intermedios sumaron 15% (ni aprueba ni desaprueba) y 7% no contestó o no supo qué responder.

"En los barrios donde se ha cambiado los contenedores hacia intra domiciliarios e intra prediales, en el grupo de Whatsapp de los propios barrios queda claro que los márgenes de satisfacción son realmente importantes", según Bergara.

La última encuesta de Equipos -que es encargada por la IM cada dos meses- publicada semanas atrás muestra que la limpieza de la ciudad está en su peor momento de evaluación del siglo. La desaprobación alcanzó el 72%, superando por primera vez desde que hay medición -1999- la barrera del 70%. Solo el 12% aprueba la gestión.

El intendente fue este jueves a la Junta Departamental a mostrar el avance de su gobierno con motivo del primer aniversario de la gestión, que se cumple este viernes. La mayoría de la bancada de ediles del Partido Nacional decidió no participar, molesta por haber sido avisada recién este miércoles de la instancia.

Si participaron los cuatro ediles que le votaron los prestamos extra presupuestales: los dos ediles de la lista 22 de los blancos, el representante colorado Federico paganini y el independiente Guillermo Kruse.

En rueda de prensa, Bergara recordó que ya esta operando activamente la Agencia de Transporte Metropolitano y que "ayer aprobó la asignación del diseño conceptual (de la reforma del transporte) a la empresa ganadora".

"Uno lo que aprobó entre comillas hasta el momento es el dibujo grueso. El diseño conceptual implica empezar a aterrizar ese dibujo grueso en los detalles del punto de vista de diseño", contó el intendente.

"El paso siguiente es el proyecto ejecutivo que ya ahí son todos los detalles de índole ingenieril, arquitectónico y económico. Todo eso lleva algunos meses, aspiramos a tener eso ya definido hacia fin de año. De manera de comenzar las obras fundamentales a lo largo del primer semestre del año próximo", sentenció.