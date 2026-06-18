Nueva encuesta de Equipos sobre la gestión del intendente de Montevideo: 52% desaprueba y 26% aprueba

La consultora Equipos presentó una nueva encuesta sobre la gestión del intendente de Montevideo , Mario Bergara, en el marco de las evaluaciones bimensuales que realiza esta empresa sobre el gobierno departamental .

En la última encuesta de la consultora, con datos recogidos entre el 21 de abril y el 4 de mayo , la desaprobación de la gestión se ubicó en 52% y la aprobación en 26% . Los juicios intermedios sumaron 15% (ni aprueba ni desaprueba) y 7% no contestó o no supo qué responder. El saldo neto, entonces, es de -26 .

Desde la última medición de Equipos, de febrero de este año, la desaprobación trepó de 37% a 52% y la aprobación cayó de 35% a 22% . Los juicios intermedios casi no variaron: pasaron de 28% a 26%.

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Este es el punto de la gestión de Bergara, desde que asumió en julio de 2025, con la desaprobación más alta. Y desde 1999 el único período que tuvo niveles de desaprobación similares fue el de Ana Olivera , en términos de promedio anual .

Según esta encuesta, entre los votantes del Frente Amplio en octubre de 2024 hay 35% que desaprueba la gestión, 37% que la aprueba y 23% que no la aprueba ni la desaprueba.

Entre los votantes del Partido Nacional la desaprobación trepa a 73% y entre los colorados se ubica en 70%.

Funcionamiento de la intendencia

Al preguntar a los encuestados sobre el funcionamiento de la Intendencia de Montevideo, 59% la desaprobó y 22% la aprobó. Otro 15% manifestó juicios intermedios.

También en este indicador la encuesta refleja un deterioro, ya que el funcionamiento de la intendencia pasó a ser desaprobado por 59%, cuando en la medición anterior el porcentaje era de 44%. En este caso, la baja está dada por una caída en los juicios intermedios, pasando de 30% a 19%, que se volcaron hacia la desaprobación entre febrero y abril.

Como suele suceder en mediciones sobre el gobierno departamental de Montevideo, Equipos señala en su informe que la limpieza de la ciudad y la recolección de basra son los puntos peor evaluados de la gestión. En el primer caso la desaprobación asciende a 72% (entre valoraciones de "muy malo" y "malo") y en el segundo se ubica en 61%.

Le siguen en peor evaluados el tránsito (61% de desaprobación) y la reparación de calles (41% de desaprobación).