Nueva encuesta de Equipos sobre la gestión del intendente de Montevideo: 52% desaprueba y 26% aprueba

La consultora Equipos presentó una nueva encuesta sobre la gestión del intendente de Montevideo, Mario Bergara, en el marco de las evaluaciones bimensuales que realiza esta empresa sobre el gobierno departamental.
En la última encuesta de la consultora, con datos recogidos entre el 21 de abril y el 4 de mayo, la desaprobación de la gestión se ubicó en 52% y la aprobación en 26%. Los juicios intermedios sumaron 15% (ni aprueba ni desaprueba) y 7% no contestó o no supo qué responder. El saldo neto, entonces, es de -26.
Desde la última medición de Equipos, de febrero de este año, la desaprobación trepó de 37% a 52% y la aprobación cayó de 35% a 22%. Los juicios intermedios casi no variaron: pasaron de 28% a 26%.
Este es el punto de la gestión de Bergara, desde que asumió en julio de 2025, con la desaprobación más alta. Y desde 1999 el único período que tuvo niveles de desaprobación similares fue el de Ana Olivera, en términos de promedio anual.
Según esta encuesta, entre los votantes del Frente Amplio en octubre de 2024 hay 35% que desaprueba la gestión, 37% que la aprueba y 23% que no la aprueba ni la desaprueba.
Entre los votantes del Partido Nacional la desaprobación trepa a 73% y entre los colorados se ubica en 70%.
Funcionamiento de la intendencia
Al preguntar a los encuestados sobre el funcionamiento de la Intendencia de Montevideo, 59% la desaprobó y 22% la aprobó. Otro 15% manifestó juicios intermedios.
También en este indicador la encuesta refleja un deterioro, ya que el funcionamiento de la intendencia pasó a ser desaprobado por 59%, cuando en la medición anterior el porcentaje era de 44%. En este caso, la baja está dada por una caída en los juicios intermedios, pasando de 30% a 19%, que se volcaron hacia la desaprobación entre febrero y abril.
Como suele suceder en mediciones sobre el gobierno departamental de Montevideo, Equipos señala en su informe que la limpieza de la ciudad y la recolección de basra son los puntos peor evaluados de la gestión. En el primer caso la desaprobación asciende a 72% (entre valoraciones de "muy malo" y "malo") y en el segundo se ubica en 61%.
Le siguen en peor evaluados el tránsito (61% de desaprobación) y la reparación de calles (41% de desaprobación).