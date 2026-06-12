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"Me entristece": Bergara cuestionó las sanciones a ediles blancos y colorados que votaron el fideicomiso de IM

"Me entristece que la raíz de la discusión sea el cero vaso de agua, palo permanente", afirmó en referencia a los cuatro ediles que apoyaron el fideicomiso

12 de junio de 2026 9:47 hs
Mario Bergara, intendente de Montevideo, sobre la reforma del transporte
Joaquín Ormando

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, cuestionó las resoluciones adoptadas por sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado contra los ediles que votaron a favor del fideicomiso impulsado por la comuna capitalina y sostuvo que le "entristece" el tono que tomó la discusión política.

Consultado este viernes en Informativo Carve (850 AM) sobre las decisiones adoptadas por los partidos de la oposición respecto a los cuatro ediles que acompañaron la iniciativa junto al Frente Amplio, Bergara afirmó que "la aprobación de la capacidad de la Intendencia es una muy buena noticia para la población, para Montevideo".

El jefe comunal también se refirió a las críticas internas que recibieron los ediles que respaldaron el proyecto y cuestionó el clima político generado tras la votación.

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"Me entristece que la raíz de la discusión sea el cero vaso de agua, palo permanente", afirmó en referencia a los cuatro legisladores departamentales que levantaron la mano para aprobar el fideicomiso.

La camioneta de Orsi, un tema que "debería estar cerrado"

Durante la entrevista, Bergara también fue consultado por la polémica generada en torno a la camioneta de alta gama adquirida por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

El intendente consideró que, tras las explicaciones brindadas por el mandatario y la decisión de donar el vehículo a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el tema debería darse por concluido. "Ya debería estar cerrado el asunto", sostuvo.

Según Bergara, "la explicación está dada" a partir de la decisión adoptada por Orsi respecto al vehículo.

Financiamiento político

Por otra parte, el intendente planteó la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de control sobre el financiamiento de la actividad política.

"Todo el sistema político tiene que ir a una formalización. Por este tipo de cosas hay hasta gente procesada en otros partidos. Hay que fortalecer los mecanismos de fiscalización del financiamiento político. Quizás haya que hacer algún cambio más", indicó.

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