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Evaluación del intendente de Montevideo, Mario Bergara: 46% desaprueba su gestión y 23% la aprueba, según Factum

El director de Factum, Eduardo Bottinelli, sostuvo que el saldo de la gestión de Bergara es "claramente negativo" para el segundo bimestre de 2026

17 de junio de 2026 19:43 hs
Mario Bergara, intendente de Montevideo. Archivo

Mario Bergara, intendente de Montevideo. Archivo

Foto: Diego Lafalche / FocoUy

La consultora Factum presentó este miércoles una nueva encuesta sobre la evaluación de la gestión del intendente de Montevideo, Mario Bergara, que registra 46% de desaprobación y 23% de aprobación.

El panorama se completa con otro 30% que no aprueba ni desaprueba la gestión y otro 1% que no respondió a la encuesta o no supo qué contestar, según los datos presentados en VTV Noticias correspondientes al segundo bimestre de 2026.

Eduardo Bottinelli, director de la empresa Factum, señaló en el citado noticiero que el saldo para Bergara es "claramente negativo", ya que "por cada persona que aprueba hay dos que desaprueban".

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Es un saldo claramente negativo, por cada persona que aprueba hay dos que desaprueban. Para Bottinelli la gestión del intendente "no ha despertado grandes entusiasmos" entre sus propios votantes.

Entre los votantes del Frente Amplio en octubre de 2024 la aprobación es de 43%, las valoraciones neutras son 37% y la desaprobación 19%. Dentro de ese electorado los porcentajes se completan con 1% que no respondió o no supo qué responder.

Dentro de los votantes de la coalición republicana en la primera vuelta de 2024, Bergara registra una desaprobación de 80% y juicios neutros de 18%. Solo 2% aprueba su gestión.

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