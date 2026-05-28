Hubo un "incremento significativo" de la cantidad de uruguayos que creen que la inseguridad es el principal problema del país, según última encuesta de Equipos

La consultora Equipos presentó este jueves en Subrayado una nueva encuesta la percepción de los uruguayos respecto a los principales problemas del país.

El relevamiento muestra que la inseguridad sigue siendo el principal problema que identifican los encuestados (58%), seguido del desempleo (34%) y la situación económica (17%). En un cuarto lugar aparecen los problemas sociales (13%), la educación (9%), el gobierno (7%), la droga (6%), la suba de precios (6%), la política (4%) y la actitud de la gente (4%).

Las cifras corresponden a la suma entre primeras y segundas menciones en todos los casos y la pregunta aplicada fue: "¿Cuál diría que es el principal problema del país? ¿Y en segundo lugar?" .

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Si se comparan los resultados de esta encuesta con los obtenidos en la medición anterior, la percepción de la inseguridad como principal problema del país aumentó: pasó de 49% al inicio de 2026 (con datos presentados en abril por Equipos) a 58% en abril .

Esto, para Equipos, supone un "incremento significativo" y el registro "más alto del actual período de gobierno", aunque todavía está por debajo de los registros más altos del gobierno anterior.

En la última medición, el desempleo también era el segundo principal problema mencionado (32%) y el tercero era la situación económica (20%). El orden, entonces, se mantuvo en abril.

Según el análisis de Equipos, las referencias al "desempleo" crecieron en abril (aunque dentro del margen de error respecto a la medición anterior) y también las referencias a los "problemas sociales".

"Esta categoría genérica incluye, entre otras cosas, referencias a las personas en situación de calle, las cuales representan un componente importante de esta medición. Los niveles actuales de preocupación por los problemas sociales no son extraordinariamente altos en comparación con un año atrás pero sí tienen un movimiento notorio en abril, luego de varios meses de caída modesta pero sostenida", señala Equipos en su análisis.

La encuesta fue realizada entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2026 de forma presencial a un total de 704 personas. El margen de error máximoesperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.