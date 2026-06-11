Cruce entre sectores de Bordaberry y Ojeda por voto colorado para aprobar fideicomisos a Mario Bergara para Montevideo

La votación por parte del edil colorado Federico Paganini en la Junta Departamental de Montevideo (JDM) para aprobar los fideicomisos solicitados por el intendente Mario Bergara generó un nuevo cruce a la interna del partido entre los sectores de Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda junto con Robert Silva .

El sector que lidera Bordaberry emitió un comunicado en rechazo al que había divulgado más temprano el Comité Ejecutivo Departamental (CED), integrado por una mayoría del sector de Ojeda, Unir para Crecer.

Paganini votó junto a otros tres ediles de la oposición y el Frente Amplio para aprobar cuatro fideicomisos por US$ 260 millones en total para saneamiento, calles, veredas y limpieza. El de saneamiento fue el único que salió por unanimidad.

Directorio blanco envió a la comisión de ética el caso de los dos ediles que votaron los préstamos millonarios de la IM

Mientras el CED emitió un comunicado el miércoles donde respaldaba este accionar, este jueves el sector del senador Pedro Bordaberry cuestionó esta votación. " El voto del referido edil no solo no representa el sentir de nuestro sector político , sino que constituye, ante todo, un grave daño al instrumento que colorados, nacionalistas, cabildantes e independientes hemos construido juntos para cambiar Montevideo: la Coalición Republicana", señala el comunicado de Vamos Uruguay.

A su vez, el sector "rechaza enfáticamente" el comunicado posterior del Ejecutivo Departamental. Según la agrupación, desconocer la posición mayoritaria de la coalición opositora "es ir contra un mandato que los ciudadanos le confiaron al proyecto colectivo".

"La Coalición Republicana no puede ser un mero acuerdo electoral para sumar votos. Debe ser una verdadera alternativa de gobierno para Montevideo, con coherencia y una estrategia compartida en la Junta Departamental", añadió la comunicación.

Desde el sector afirman que no avalan "más endeudamiento" y que "con el objetivo de evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse" proponen "la creación de un ámbito formal de coordinación dentro de la Coalición Republicana para la Junta Departamental de Montevideo". Esta coordinación, según Vamos Uruguay, debería estar formada por los tres candidatos a intendente de la coalición, los ediles y los diputados por Montevideo que son nucleados por este lema.

Además del sus propios votos y del edil colorado, la administración de Bergara consiguió el apoyo de los dos ediles de la Lista 22 del Partido Nacional y del independiente Guillermo Kruse. La aprobación también generó diferencias en la interna del Partido Nacional, la lista 1 resolvió solamente apoyar la votación para el saneamiento.

Según reconstruyó El Observador con fuentes nacionalistas de Montevideo, las diferencias se arrastraban desde hacía varios días pero cobraron intensidad la última semana luego que la departamental blanca encabezada por Martín Lema fijara posición el lunes 1° de junio. El martes se conoció que el directorio blanco envió a la Comisión de Ética la situación de los dos ediles de la lista 22.