Directorio blanco envió a la comisión de ética el caso de los dos ediles que votaron los préstamos millonarios de la IM

El directorio del Partido Nacional envió a la Comisión de Ética la situación de los dos ediles de la lista 22 que votaron todos los préstamos millonarios que propuso la Intendencia de Montevideo .

Según informaron fuentes del directorio a El Observador, la comisión estudiará el caso y posteriormente elevará su informe al directorio para que considere la decisión a tomar.

Los ediles son Nicolás Hernández y Joaquín Campos, que responden al liderazgo de Santiago Caramés , que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou se desempeñó como director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

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Luego de negociar con autoridades de la IM, los dos curules votaron los cuatro préstamos que propuso la comuna capitalina: limpieza, calles, veredas y saneamiento. Los otros 10 ediles del partido, en tanto, votaron solo el de saneamiento, tal como había propuesto la departamental del PN -con el respaldo posterior del directorio-.

Dado que el único orden del día en el directorio era la situación en ASSE, el directorio no pudo tratar de fondo el asunto, sin embargo, si estaban habilitados a expedir una resolución para derivar el caso a la comisión.

Según supo El Observador, a cambio de los votos, la IM accedió a varios pedidos de los ediles, como la realización de obras de mitigación de inundaciones en la calle La Paz, la construcción de un puente en Camino Santos Dumont (Villa Don Bosco), la reducción del monto del préstamo de limpieza y varias modificaciones puntuales en el plan de calles.

Los préstamos fueron de US$ 130 millones para saneamiento, US$ 50 millones para limpieza, US$ 40 millones para calles y US$ 40 millones para veredas.