Una a una, las calles y veredas que reparará la IM en cada barrio con los préstamos millonarios

El municipio que recibirá más obras será el G, con nueve obras, seguido por las ocho del D y las siete del F.
Municipio A
Tres son las intervenciones previstas en el municipio A. La Avenida Carlos María Ramírez será reparada entre Camino Cibils y La Vía, al igual que La Vía entre Carlos María Ramírez y Etiopía. La obra de mayor envergadura del municipio es Bogotá entre Carlos María Ramírez e Inglaterra.
Municipio B
El municipio B tiene una única intervención contemplada en el plan: Hocquart entre Fernández Crespo y Cufré.
Municipio C
Las tres obras del municipio C corresponden a avenidas. Se repararán 19 de Abril entre Agraciada y Millán, Luis Alberto de Herrera entre General Flores y San Martín y Millán entre Rambla Costanera Fco. Lavalleja y Guadalupe. Esta obra es la continuación de la que inicia en el Municipio G, desde Gabriel Velazco.
Municipio CH
El municipio CH concentra cinco intervenciones. Se repararán Miguel Barreiro entre 26 de Marzo y la Rambla, Ellauri en su totalidad, Libertad entre Avenida Brasil y Bulevar España, Monte Caseros entre Larrañaga y Garibaldi, y la Rambla República del Perú entre Solano Antuña y Buxareo.
Municipio D
Cuatro calles serán intervenidas en el municipio D: Capitán Tula entre Mendoza y Belloni, Domingo Arena entre Mendoza y San Martín, Serrato entre Tomás Claramunt y Rousseau, y Teniente Rinaldi entre Azotea de Lima y Belloni.
Municipio E
En el municipio E, la única intervención exclusiva será en la Avenida Rivera, desde Arocena hasta Barradas.
Municipio F
El municipio F suma cinco obras en exclusiva, más otras dos en tramos limítrofes. Se repararán Aparicio Saravia entre Roberto Ibáñez y Rafael, Cochabamba entre Sebastopol y Felipe Cardoso, Siete Cerros entre Ruta 102 y Justo González, Teniente Galeano entre Rafael y Camino Maldonado, y Teniente Rinaldi entre Belloni y Rafael.
Municipio G
El municipio G es el que más obras concentra en todo el plan. Se incluyen Aparicio Saravia entre La Vía y Badajoz, Aparicio Saravia entre Garzón y Lecocq, Av. Millán entre Gabriel Velazco y Rambla Costanera Abella de Ramírez, Bell entre Millán y Batlle y Ordóñez, Casavalle entre Fortet y Lecocq, Coronel Raíz entre Bulevar Batlle y Ordóñez y Casavalle, Nueva California entre Edison y Casavalle y Vedia entre Millán y Ariel.
Tramos limítrofes
Seis intervenciones atraviesan límites entre municipios. Av. San Martín entre Colorado y Chimborazo (C y D), Av. Belloni entre Sainz Rosas y Rousseau (D y F), Camino Corrales entre 8 de Octubre y Juan Acosta (D y F), Larravide entre Azara y 8 de Octubre (D y E), Carlos María de Pena entre Molinos de Raffo y Yugoslavia (G a A) y Nueva Palmira entre Bulevar Artigas y José L. Terra (B y C).
Las más costosas
Entre todas las intervenciones previstas, la más cara es la que se realizará a lo largo de la Avenida Millán en sus dos tramos, desde Guadalupe hasta Gabriel Velazco (US$ 3.793.464), seguido por la de Teniente Galeano (US$ 2.365.889), Cochabamba (US$ 2.278.932) y Camino Corrales (US$ 1.712.195).
Las cinco obras de mayor extensión
Por longitud, el ranking está encabezado por Camino Corrales, con 3.900 metros de intervención. Le sigue Avenida Millan con 3.802 metros, Teniente Galeano con 3.740 metros y Avenida San Martín, con 3.425 metros. La obra en la calle Bogotá, con 2.100 metros, completa la lista de los cinco tramos más extensos.
Las veredas
El plan de veredas tiene una estructura diferente: no se organiza tramo por tramo sino por zonas y tipos de intervención. Se divide en tres grandes componentes: obras en entornos de asentamientos, reparaciones en avenidas principales y sus derivaciones, y un componente de reparaciones barriales.
La IM destinará US$ 15 millones para construir veredas en los entornos de los asentamientos ubicados en los barrios Casabó, Santa Catalina, Tres Ombúes, Casavalle, Marconi, Malvín Norte, Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas, Torre 8 y Verdisol.
Las avenidas (y sus derivaciones) que tendrán nuevas veredas son: Luis Batlle Berres, Carlos María Ramírez, General Flores, Instrucciones, Aparicio Saravia, Camino Carrasco, Mataojo y César Mayo Gutiérrez. Para esta parte del plan se desintarán US$ 14 millones.
En cuantos a los barrios, la comuna prevé reparar 876 cuadras -sea de una acera o de ambas- en todo el departamento, pero aún no están definidas en su totalidad
A diferencia del caso de las calles, donde se segregó por municipio, la IM realizó una diferenciación por zona de la capital.
En la zona oeste -que incluye La Teja, Belvedere, Nuevo París y Villa del Cerro- se priorizará las veredas de las calles Ángel Salvo, Cañas y Grecia en todo su recorrido.
En la zona céntrica de la ciudad se intervendrá en Minas, Gaboto, San Salvador, Piedra Alta y Ferrer Serra.
La región central del departamento -Aguada, Capurro, Prado, Atahualpa, Aires Puros, Brazo Oriental, La Figurita, Reducto y Goes- tendrá trabajos en 19 de Abril, Arenal Grande, Grito de Asencio y Agraciada.
En los barrios Villa Dolores, La Blanqueada y Parque Batlle, se concentrarán obras en Monte Caseros, Tiburcio Gómez, Ramón Anador y la zona de las avenidas Italia, Centenario y Luis Alberto de Herrera.
Para la zona noreste y este la IM priorizará intervenir en Pettirossi, Av. P. de Mendoza y en calles de Cerrito y Villa Española.
En la costa, se trabajará sobre Comercio, Av. Solano López, Veracierto, Gallinal y Azara.
Finalmente, en el noreste, se priorizarán los barrios Flor de Maroñas e Ituzaingó.