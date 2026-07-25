Revelan cuál fue el regalo que Lionel Messi les hizo a los jugadores de la selección argentina

Un video publicado por Kelci-Rose Bowers , pareja del defensor Marcos Senesi , volvió a poner en el centro de la escena uno de los gestos que Lionel Messi tuvo con los jugadores de la Selección argentina durante el Mundial 2026 .

La influencer inglesa mostró el exclusivo kit de mate que el capitán de la Albiceleste les obsequió a todos sus compañeros.

En un vivo en Tikok, Bowers exhibió el bolso personalizado con el nombre de su pareja, para luego ir retirando uno por uno los elementos que había en su interior. "Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar. Seguramente me vieron poner esto en mis historias de Instagram. Esto es un bolso personalizado que Marcos recibió del torneo, y tiene su nombre en él", comentó.

La influencer mostró el obsequio que Lionel Messi les entregó a todos los integrantes del plantel: un kit de mate compuesto por un termo Stanley dorado con el logo de la marca Messi, un mate, una bombilla y un paquete de yerba. Según explicó, Senesi le confió el regalo para que lo conservara durante el viaje y luego lo llevara a Miami .

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"Y esto es para el mate, el cual le regaló Messi a todos los jugadores. Un Stanley dorado para cada uno para tomar mate con él. Tiene esta taza acá y esto viene con uno más grande. Marcos me lo dio para mantenerlo guardado y para llevar a Miami. Él también me dio algunas hierbas por si quiero tomar", relató Bowers mientras hacia un "unboxing".

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En 2022, tras la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar, el astro rosarino también sorprendió a sus compañeros con un exclusivo obsequio: 35 iPhone 14 Pro personalizados para los jugadores y miembros del cuerpo técnico que integraron el plantel.

Los dispositivos fueron elaborados por la empresa británica iDesign Gold y estaban recubiertos en oro de 24 quilates. Cada teléfono llevaba grabado el nombre del destinatario, su número de camiseta y el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con las tres estrellas, en una edición exclusiva diseñada especialmente para los campeones del mundo.

Según trascendió en ese momento, el lote completo tuvo un valor cercano a los 210.000 dólares. Ben Lyons, fundador de iDesign Gold, explicó que Messi buscaba entregar un recuerdo "único" a sus compañeros para celebrar la obtención de la Copa del Mundo.

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“Fue un honor entregar 35 iPhone 14 dorados a Leo Messi, quien se los dará a sus compañeros y el personal como regalo por ganar la final de la Copa del Mundo”, subrayó el mentor de la firma en Instagram.