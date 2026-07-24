El millonario monto que ganó David Beckham en las pausas de hidratación del Mundial 2026

Sin necesidad de calzarse los zapatos de fútbol ni salir a jugar al campo de juego, David Beckham se transformó en una de las figuras con mayores dividendos económicos tras el desarrollo del Mundial 2026 . El exmediocampista inglés logró cosechar un beneficio cercano a los US$ 25.000.000 sacando provecho de los pases comerciales emitidos durante las pausas de hidratación implementados por la FIFA.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La introducción de estos descansos, pensadas originalmente para resguardar el estado físico de los futbolistas ante el intenso clima estival de Norteamérica, abrió una ventana inédita para el marketing deportivo.

Cadenas televisivas como FOX Sports supieron capitalizar esos breves minutos de interrupción para proyectar pautas publicitarias de alto impacto. En ese contexto, la imagen del astro inglés fue el centro de atención de las transmisiones.

Grandes firmas internacionales como Pepsi, Adidas, McDonald's, Lay's, Verizon, Home Depot, Bank of America y Stella Artois apostaron de lleno por la figura de David Beckham.

Alerta por el Mundial 2026: según The New York Times, se identificaron siete casos de posible manipulación de apuestas deportivas

El gobierno quiere otorgarle una pensión graciable a Julio Montero Castillo, padre de Paolo Montero

De acuerdo con proyecciones del especialista en negocios deportivos Patrick Rishe, de la Universidad de Washington, la suma de estos acuerdos comerciales durante el certamen le reportó al exjugador esa impresionante cifra millonaria de US$ 25.000.000.

Este hito publicitario coincide con una etapa de marcada bonanza financiera para el inglés.

Forbes estimó recientemente que la fortuna personal de Beckham superó la barrera de los US$ 1.000 millones.

David Beckham y Lionel Messi en Inter Miami

Entre los factores determinantes de este crecimiento destacan la valorización de su club, Inter Miami, tras la llegada de Lionel Messi, así como el éxito de sus diversos emprendimientos comerciales e inversiones en marcas de primera línea.

A pesar de las controversias sobre la interrupción del ritmo de juego que generaron estas pausas, el fenómeno confirmó que el atractivo comercial de Beckham permanece intacto.

Desde los palcos del torneo, la leyenda inglesa volvió a demostrar su vigencia para convertir el entretenimiento deportivo en un negocio redondo.