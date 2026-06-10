Ejecutivo Departamental colorado de Montevideo respaldó al edil que votó fideicomisos de la intendencia

El Comité Ejecutivo Departamental (CED) de Montevideo del Partido Colorado respaldó al edil de esta colectividad política que votó los fideicomisos enviados por la intendencia capitalina.

El edil en cuestión, Federico Paganini, votó con otros tres ediles de la oposición junto con el Frente Amplio para que aprobara cuatro fideicomisos por US$ 260 millones en total para saneamiento, calles, veredas y limpieza. El de saneamiento fue el único que salió por unanimidad.

"El voto emitido por el edil responde a obras y acciones que se encuentran en línea con las prioridades establecidas en el último programa de gobierno departamental presentado por el Partido Colorado, particularmente en materia de gestión de residuos, calles, veredas y saneamiento", señala el cuerpo departamental.

Apoyo a fideicomisos de Bergara genera diferencias en la interna del Partido Nacional: analizan discutir caso en directorio

Directorio blanco envió a la comisión de ética el caso de los dos ediles que votaron los préstamos millonarios de la IM

A su vez, afirman que "el acompañamiento a estas iniciativas no implica respaldo alguno a la gestión del Frente Amplio en Montevideo", cuyo modelo consideran "agotado" . La carta del CED también reconoce "el trabajo político, técnico y profesional" de Paganini que permitió " reducir significativamente el monto solicitado y excluir iniciativas que no contaban con el respaldo" de los colorados.

Además del sus propios votos y del edil colorado, la administración de Bergara también consiguió el apoyo de los dos ediles de la Lista 22 del Partido Nacional y del independiente Guillermo Kruse.

La aprobación generó diferencias en la interna del Partido Nacional, la lista 1 resolvió solamente apoyar la votación para el saneamiento. Según reconstruyó El Observador con fuentes nacionalistas de Montevideo, las diferencias se arrastraban desde hacía varios días pero cobraron intensidad la última semana luego que la departamental blanca encabezada por Martín Lema fijara posición el lunes 1° de junio.

El martes se conoció que el directorio blanco envió a la Comisión de Ética la situación de los dos ediles de la lista 22.