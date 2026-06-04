Préstamos millonarios para Montevideo: Bergara consiguió los votos para avanzar en planes de limpieza, saneamiento y veredas

Este jueves la Junta Departamental de Montevideo (JDM) vota otorgar la potestad a la Intendencia de Montevideo de contraer cuatro préstamos millonarios para llevar adelante planes de limpieza, saneamiento, calles y veredas .

La administración de Mario Bergara ya consiguió el apoyo de los ediles opositores para contraer un préstamo por US$ 130 millones para expandir la red de saneamiento y empezar a reparar el colector de Punta Carretas , algo que fue aprobado por todos los ediles , tanto del oficialismo como de la oposición.

Este plan sufrió modificaciones a pedido de la bancada de ediles de la Lista 22 del Partido Nacional, quienes solicitaron aumentar en US$ 22 millones el monto de endeudamiento para incluir dentro de los trabajos a la zona de la calle La Paz , que frecuentemente sufre inundaciones.

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Por otra parte, la administración de Bergara también consiguió —con el apoyo del Frente Amplio, de dos ediles de la Lista 22, el colorado Federico Paganini y el independiente Guillermo Kruse— luz verde para el préstamo destino al plan de limpieza, que buscará inyectar US$ 50 millones en el sistema para mejorar la recolección y gestión de residuos en la ciudad.

La intendencia consiguió el apoyo de algunos opositores, como Paganini, luego de conceder disminuir el monto del préstamo de US$ 60 millones a US$ 50 millones. La diferencia iba a ser destinada para la compra de 74 camiones, algo con lo que el colorado no estaba de acuerdo, ya que entendía que no se debía pagar a 25 años por camiones cuya vida útil sería menor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juntamvd/status/2062650960225185888&partner=&hide_thread=false Se aprobó recién (21 en 30) el Plan de Limpieza de la @montevideoIM con fondos extrapresupuestales.



-Se ampliará la Usina Felipe Cardozo (SDFR) y se comprarán 250 mil contenedores intradomiciliarios, 19 mil intraprediales, mil para la vía pública y 45 soterrados. pic.twitter.com/ng5LX2sGoh — Junta Departamental de Montevideo (@juntamvd) June 4, 2026

La junta también aprobó por 21 votos en 31 el plan veredas. Este préstamo busca acceder a US$ 40 millones. Entre otras cosas, se sacó un factor clave para la comuna: el plan rotatorio de US$ 5 millones, donde la IM pretendía arreglar veredas y en un breve plazo recuperar el dinero —que debía ser abonado por los vecinos— para hacer nuevas veredas.

Todavía resta la aprobación del préstamo de calles. El plan de arreglo de calles también sufrió modificaciones en los últimos días por parte de la intendencia. Pasó de US$ 50 millones a US$ 40 millones, luego del retiro de varias calles.

La explicación de la Lista 22

La bancada de la Lista 22 —liderada por el dirigente Santiago Caramés— explicó en una carta por qué había accedido a acompañar el planteo de la Intendencia de Montevideo, pese a ser "profundamente blancos" y luego de haber recibido críticas desde dentro del propio Partido Nacional.

El comunicado de la bancada sostiene que accedieron a acompañar los pedidos luego de "dialogar para tratar de incidir" en las propuestas. "Exigimos bajar montos. Eliminamos mecanismos que no compartíamos. Reasignamos prioridades. Logramos sumar obras nuevas y dirigir recursos hacia zonas que los esperan desde hace años sin que nadie les diga cuándo les toca. Pusimos condiciones", defendieron.

Y aclararon que acompañar "una obra" no equivale a "acompañar una gestión". "Reconocemos que la Intendencia recauda mucho y debió ordenar mejor sus gastos. Por eso no votamos el presupuesto quinquenal. Por eso no votamos ni votaremos impuestos".