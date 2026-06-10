"Todavía no entiendo": líder de la lista 22 cuestionó envío de dos de sus ediles a la Comisión de Ética del PN

El político blanco y líder de la Lista 22 , Santiago Caramés , confesó sentirse "sorprendido" y "dolido" por la decisión del Partido Nacional de enviar a la Comisión de Ética la situación de los dos ediles de su lista que votaron a favor de los préstamos millonarios que propuso la Intendencia de Montevideo ( IM ).

En diálogo con VTV Noticias, Caramés expresó: " Me siento primero sorprendido y un poco dolido . Sorprendido porque en realidad nos enteramos por la prensa".

Después, cuestionó la "doble vara" existente en el tema y también manifestó su sorpresa por la "celeridad con la que se digirió todo" . Afirmó que le resulta "gracioso" que él todavía no entiende la "falta ética" .

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"Si te mandan a la Comisión de Ética, 'sos un corrupto' o 'un desleal' con algo" , dijo, y señaló que este tipo de cuestiones éticas generalmente están asociadas con "disciplina partidaria", el "mandato del partido a votar tal o cual cosa" y en este caso asegura que "no lo hubo".

"¿Cuál es la falta ética? ¿La falta ética es actuar con la ética de responsabilidad de votar obras para Montevideo ¿La falta de ética cuál es? ¿Votar según nuestras convicciones? ¿La falta de ética cuál es? ¿Votar lo que realmente creemos que hay que hacer? No lo entiendo", expresó después.

Después, recordó los casos de Canelones, Salto, Florida, Rocha y Flores, donde se votó apoyar en el pasado proyectos de endeudamiento extrapresupuestal, e invitó a "no medir las cosas con doble vara".

Tras esto, señaló que van a afrontar el tema como "agrupación" ante la Comisión de Ética del partido.

Quien también opinó del tema fue el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, en entrevista en el programa Aire rico (FM Del Sol) y afirmó que "pensar distinto" dentro de un partido "no parece ser motivo de traición o cuestionamiento ético".

"Yo no creo que hayan cometido alto grado de traición a la patria. Pensar distinto dentro de un partido no parece ser un motivo de traición, un motivo de cuestionamiento ético", expresó.

La decisión del PN de derivar a los ediles a la comisión de ética

El directorio del Partido Nacional envió a la Comisión de Ética la situación de los dos ediles de la lista 22 que votaron todos los préstamos millonarios que propuso la Intendencia de Montevideo.

Según informaron fuentes del directorio a El Observador, la comisión estudiará el caso y posteriormente elevará su informe al directorio para que considere la decisión a tomar.

Los ediles son Nicolás Hernández y Joaquín Campos, que responden al liderazgo de Santiago Caramés, que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou se desempeñó como director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Luego de negociar con autoridades de la IM, los dos curules votaron los cuatro préstamos que propuso la comuna capitalina: limpieza, calles, veredas y saneamiento. Los otros 10 ediles del partido, en tanto, votaron solo el de saneamiento, tal como había propuesto la departamental del PN -con el respaldo posterior del directorio-.

Dado que el único orden del día en el directorio era la situación en ASSE, el directorio no pudo tratar de fondo el asunto, sin embargo, si estaban habilitados a expedir una resolución para derivar el caso a la comisión.

Según supo El Observador, a cambio de los votos, la IM accedió a varios pedidos de los ediles, como la realización de obras de mitigación de inundaciones en la calle La Paz, la construcción de un puente en Camino Santos Dumont (Villa Don Bosco), la reducción del monto del préstamo de limpieza y varias modificaciones puntuales en el plan de calles.

Los préstamos fueron de US$ 130 millones para saneamiento, US$ 50 millones para limpieza, US$ 40 millones para calles y US$ 40 millones para veredas.