Gobierno de Bergara redujo levemente el déficit acumulado que había dejado la gestión Cosse: así están las cuentas de la IM

La Intendencia de Montevideo presentó este martes su Rendición de Cuentas del año 2025, que arrojó un nuevo saldo negativo en el resultado operativo , pero una caída en el déficit acumulado que se arrastra de las anteriores administraciones.

En los documentos -a los que accedió El Observador- se detalla que la recaudación total del año alcanzó los $33.757.218.496, mientras que el gasto trepó a $34.350.674.021. Esto explica un resultado operativo deficitario de $593.455.525.

Sin embargo, la IM contó con viento a favor: las diferencias de cambio generadas por la valuación de los pasivos denominados en moneda extranjera y en unidades indexadas. Con esto, se generaron ingresos por $831 millones y egresos por $249 millones, generando un “efecto neto positivo de $582 millones sobre el resultado del ejercicio”.

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En cuanto al déficit acumulado que arrastra la Intendencia de Montevideo, se ubicó en $21.745.000.058. Esta cifra está levemente por debajo de los $21.919.231.535 que había dejado la Rendición de Cuentas de 2024, la última de la gestión de Carolina Cosse -y Mauricio Zunino como interino en los últimos meses-. Estos 174 millones equivalen a una reducción de 0,79% del déficit global.

En la exposición de motivos, la comuna destaca que estos resultados “dan cuenta del cumplimiento de los objetivos definidos para el período en materia de ordenamiento financiero y presupuestal”.

“Los resultados obtenidos reflejan una mejora en la situación económico-financiera de la Intendencia, asociada a las acciones implementadas en materia de gestión presupuestal, control del gasto y administración de los recursos públicos. En particular, el resultado deficitario del ejercicio operativo registró una disminución del 74,85% respecto al ejercicio 2024, lo que evidencia una reducción significativa del desequilibrio operativo y un avance en el proceso de ordenamiento financiero desarrollado durante el período”, destacó la comuna.

Ese porcentaje surge de comparar el déficit operativo de $2.360.158.678 de 2024 con los $593.455.525 de este año.

En cuánto a la división del gasto, la comuna sigue destinando casi la mitad (49,4%) de sus recursos en sueldos. El Rubro 0 de los alrededor de 8.000 funcionarios se lleva $16.956 millones.

Además, otro 37,4% del gasto se destina a funcionamiento ($12.861 millones) y solo el 11% ($3.465 millones), a inversiones. Finalmente, hay un 2,2% para el funcionamiento de la Junta Departamental ($758 millones).

Rubro a rubro

Como es habitual, el departamento de la IM que requirió más dinero fue Desarrollo Ambiental, que incluye las tareas de limpieza. Esta unidad gastó $7.420 millones. En segundo lugar está el departamento de Movilidad, con $5.120 millones y el de Desarrollo Urbano con $3.185 millones.

En cuanto a los municipios, el que más recursos gastó fue el C (Prado, Aguada, Goes, Capurro, entre otros) con $682 millones, seguido del G (Colón, Peñarol, Lezica, Melilla, entre otros) con $666 millones y el A (Cerro, La Teja, Belvedere, entre otros), con $638 millones. Los que menos dinero gastaron fueron los más céntricos: el B con $286 millones y el CH con $420 millones.