Peñarol recibe a Central Español en el Estadio Campeón del Siglo, a partir de la hora 18.30, en partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura. Tras la suspensión de su debut ante Montevideo City Torque, por apagón, el aurinegro va en busca de una victoria que lo deje primero en la Tabla Anual contra un rival que le ganó en el Torneo Apertura y el Torneo Intermedio.
Peñarol vs Central Español EN VIVO por el Torneo Clausura: el palermitano se refugia y presta mucha atención a los movimientos de Leonel Jaime
Peñarol debuta en el Torneo Clausura contra Central Español, rival que le ganó en el Torneo Apertura y el Torneo Intermedio