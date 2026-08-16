Peñarol vs Central Español EN VIVO por el Torneo Clausura: el palermitano se refugia y presta mucha atención a los movimientos de Leonel Jaime

Los peligrosos antecedentes de Peñarol contra Central Español

Peñarol perdió este año 2-1 con Central Español en el Torneo Apertura, en el Campus de Maldonado, y 1-0 en el Campeón del Siglo por el Intermedio. A comienzos de año le ganó por penales pero empató en tiempo reglamentario por Copa de la Liga AUF, torneo amistoso.

Hay que remontarse al Clausura 2013 para encontrar un triunfo de Peñarol en cancha, 3-1 en el Centenario. Central descendió esa temporada, llegó a bajar a la C y recién volvió esta temporada.

En la historia jugaron 231 partidos con 169 triunfos de Peñarol, 31 empates y 31 triunfos palermitanos, con 539 goles para el aurinegro y 216 para Central Español.