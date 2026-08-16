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Peñarol vs Central Español EN VIVO por el Torneo Clausura: el palermitano se refugia y presta mucha atención a los movimientos de Leonel Jaime

Peñarol debuta en el Torneo Clausura contra Central Español, rival que le ganó en el Torneo Apertura y el Torneo Intermedio

16 de agosto 2026 - 16:29hs
Eduardo Darias&nbsp;

Eduardo Darias 

Foto: @LigaAUF
Leonel Jaime

Leonel Jaime

Foto: Juan Teixeira, @OficialCAP
Cesar Nunes y Washington Aguerre

Cesar Nunes y Washington Aguerre

Foto: @LigaAUF
Eduardo Darias&nbsp;

Eduardo Darias 

Foto: @LigaAUF

EN VIVO

Peñarol recibe a Central Español en el Estadio Campeón del Siglo, a partir de la hora 18.30, en partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura. Tras la suspensión de su debut ante Montevideo City Torque, por apagón, el aurinegro va en busca de una victoria que lo deje primero en la Tabla Anual contra un rival que le ganó en el Torneo Apertura y el Torneo Intermedio.

Las estadísticas del partido

.

Minuto 32: intento de Matías Arezo

Sale del área Arezo, intenta una rosca. Fácil para Márquez. Siguen 0-0.

Minuto 22: Leonel Jaime genera peligro

Primera llegada peligrosa de Peñarol, Jaime endiablado por izquierda, terminó rematando Darias afuera.

Minuto 17: mano salvadora de Aguerre

Centro de De la Rosa, no llegó a conectar Tarragona y Aguerre tuvo que extremarse con una mano salvadora para resguardar el cero del arco de Peñarol. Primera chance de gol del partido y es para Central Español, de un centro, pero muy peligrosa.

Minuto 10: la muralla defensiva de Central Español

Central Español espera a Peñarol con cinco defensores y tres volantes, dos de los cuales, Gandolfo y Muñoz se muestran muy atentos a los movimientos de Jaime y lo enciman cada vez que toma la pelota. El argentino intentó dos pases profundos que fueron interceptados y cometió una falta al ir a presionar en ataque. Osella deja a dos delanteros para jugar transiciones a un toque largo.

Minuto 1: Eduardo Darias va de carrilero

Se despejó la duda. Darias toma el lugar de Thiago Espinosa, ausente por una sobrecarga muscular.

Minuto 0: comenzó el partido

Ya juegan Peñarol y Central Español.

Penetran los equipos al campo de juego

Salieron los dos clubes que jugarán este partido, Peñarol y Central Español.

Leonel Jaime retratado por un niño de ocho años

Peñarol publicó esta foto que fue sacada por Juan Teixeira, un niño de ocho años.

Equipo arbitral para Peñarol vs Central Español

Esteban Guerra será el juez central del partido y tendrá a Martín Soppi y Alberto Píriz como asistentes, a Pablo Silveira de cuarto árbitro, mientras que en el VAR estarán Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.

Así jugará Central Español

Emiliano Márquez, Matías González, Ignacio Rodríguez, Marcos Montiel, Alejandro Villoldo, César Nunes; Isaac Méndez, Bruno Gandolfo Franco Muñoz; Jonathan De la Rosa y Raúl Tarragona. Estos son los 11 del argentino Diego Osella para esta tarde.

Los peligrosos antecedentes de Peñarol contra Central Español

Peñarol perdió este año 2-1 con Central Español en el Torneo Apertura, en el Campus de Maldonado, y 1-0 en el Campeón del Siglo por el Intermedio. A comienzos de año le ganó por penales pero empató en tiempo reglamentario por Copa de la Liga AUF, torneo amistoso.

Hay que remontarse al Clausura 2013 para encontrar un triunfo de Peñarol en cancha, 3-1 en el Centenario. Central descendió esa temporada, llegó a bajar a la C y recién volvió esta temporada.

En la historia jugaron 231 partidos con 169 triunfos de Peñarol, 31 empates y 31 triunfos palermitanos, con 539 goles para el aurinegro y 216 para Central Español.

La formación de Peñarol y el homenaje al Día de la Niñez

Peñarol jugará con Washington Aguerre, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Roberto Fernández, Eric Remedi, Eduardo Darias; Leonel Jaime; Abel Hernández y Matías Arezo.

Nahuel Herrera lesionado en Peñarol

A pesar de que Ignacio Ruglio informó a dos medios radiales que la lesión de Nahuel Herrera fue muy leve, Referí informó que la misma reviste gravedad y que no solo se perderá el partido de hoy sino que tampoco estará ante Deportivo Maldonado y Nacional. Mirá la información en esta nota.

El vestuario de Peñarol está pronto

Los convocados de Peñarol sin Brian Barboza

Mirá los jugadores que convocó Diego Aguirre para esta tarde.

Por dónde ver Peñarol vs Central Español

Mirá en esta nota todos los detalles del partido.

Comienza la transmisión en vivo de Referí

Bienvenidos al relato en vivo de Peñarol vs Central Español que jugarán desde la hora 18.30.

Tablas de posiciones

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