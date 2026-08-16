Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La razón por la que Brian Barboza no fue convocado por Diego Aguirre para el partido de este domingo entre Peñarol vs Central Español por el Torneo Clausura

El técnico Diego Aguirre dio la lista en la cual aparece, entre otros, el regreso de Maximiliano Olivera

16 de agosto de 2026 14:03 hs
Brian Barboza en el encuentro entre Peñarol y Cerro Largo

Brian Barboza en el encuentro entre Peñarol y Cerro Largo

Foto: Peñarol

Peñarol cerró un acuerdo de alto impacto económico y deportivo en el mercado de pases. La institución aurinegra concretó la venta de Brian Barboza a Toluca de México, según informo una fuente del club a Referí este domingo y ese es el tema de por qué no está entre los convocados aurinegros de Diego Aguirre ante Central Español para la segunda fecha del Torneo Clausura.

La misma fuente sostuvo que el pase se hizo a cambio de US$ 4.000.000 por el 80% de su ficha, reservándose un 20% de una futura transferencia para capitalizar un eventual salto del futbolista a otra liga.

A pesar de que la venta está totalmente cerrada entre los clubes, el delantero no armará las valijas de inmediato. Peñarol logró acordar su permanencia en el club hasta fin de año debido a un factor clave: el conjunto azteca no dispone actualmente de cupos de extranjero libres en su plantel.

Brian Barboza no fue convocado, pero sí lo estará en la tercera fecha

Esta situación le permite a Diego Aguirre seguir contando con una pieza valiosa para disputar la recta final del campeonato.

El gran sueño de Ignacio Ruglio: Nahitan Nández negocia su salida en Arabia Saudita y se ilusiona todo Peñarol, aunque le salió Boca Juniors al cruce

Hubo acuerdo de un club con Darwin Núñez para volver a jugar en Europa, aunque todavía espera por una gran deuda que mantiene Al-Hilal de Arabia Saudita con él

La negociación de Brian Barboza tuvo su reflejo inmediato en la planificación del fin de semana.

Peñarol dio a conocer este domingo a primeras horas de la< tarde la lista de convocados para enfrentar a Central Español por la segunda fecha del Torneo Clausura y la gran novedad fue la ausencia del lateral, preservado justamente mientras se terminaban de pulir los detalles de la operación millonaria.

Sin embargo, en el cuerpo técnico aurinegro ya saben que no se trata de una baja definitiva para el torneo: el futbolista se reincorporará a las convocatorias la semana que viene para la tercera fecha, listo para encarar sus últimos meses vistiendo la camiseta mirasol.

Entre los que vuelven aparece el capitán Maximiliano Olivera, quien tendrá una prueba de fuego en esta y la siguiente fecha, pensando en ser titular en el clásico ante Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Aquí están los convocados de Peñarol para enfrentar a Central Español:

Las más leídas

Así es "La María", la herencia que Jorge Messi le dejó a Lionel a minutos de Uruguay

Jorge Bava después de la nueva derrota de Nacional: "No hay mucha explicación ni mucha excusa" y su continuidad en el cargo

José Luis Palma confirmó el pase de Kevin Amaro de Liverpool al Genk de Bélgica, y dijo que el dinero que recibirán "da de sobra para comprar el techo" del nuevo estadio

Hubo acuerdo de un club con Darwin Núñez para volver a jugar en Europa, aunque todavía espera por una gran deuda que mantiene Al-Hilal de Arabia Saudita con él

Temas

Peñarol Diego Aguirre Central Español Torneo Clausura Maximiliano Olivera

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos