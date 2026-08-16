La razón por la que Brian Barboza no fue convocado por Diego Aguirre para el partido de este domingo entre Peñarol vs Central Español por el Torneo Clausura

Peñarol cerró un acuerdo de alto impacto económico y deportivo en el mercado de pases. La institución aurinegra concretó la venta de Brian Barboza a Toluca de México, según informo una fuente del club a Referí este domingo y ese es el tema de por qué no está entre los convocados aurinegros de Diego Aguirre ante Central Español para la segunda fecha del Torneo Clausura.

La misma fuente sostuvo que el pase se hizo a cambio de US$ 4.000.000 por el 80% de su ficha, reservándose un 20% de una futura transferencia para capitalizar un eventual salto del futbolista a otra liga.

A pesar de que la venta está totalmente cerrada entre los clubes, el delantero no armará las valijas de inmediato. Peñarol logró acordar su permanencia en el club hasta fin de año debido a un factor clave: el conjunto azteca no dispone actualmente de cupos de extranjero libres en su plantel.

Esta situación le permite a Diego Aguirre seguir contando con una pieza valiosa para disputar la recta final del campeonato.

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La negociación de Brian Barboza tuvo su reflejo inmediato en la planificación del fin de semana.

Peñarol dio a conocer este domingo a primeras horas de la< tarde la lista de convocados para enfrentar a Central Español por la segunda fecha del Torneo Clausura y la gran novedad fue la ausencia del lateral, preservado justamente mientras se terminaban de pulir los detalles de la operación millonaria.

Sin embargo, en el cuerpo técnico aurinegro ya saben que no se trata de una baja definitiva para el torneo: el futbolista se reincorporará a las convocatorias la semana que viene para la tercera fecha, listo para encarar sus últimos meses vistiendo la camiseta mirasol.

Entre los que vuelven aparece el capitán Maximiliano Olivera, quien tendrá una prueba de fuego en esta y la siguiente fecha, pensando en ser titular en el clásico ante Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Aquí están los convocados de Peñarol para enfrentar a Central Español: