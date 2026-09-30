Diego Aguirre tras el empate de Peñarol con City Torque: "Le sacamos un punto más a casi todos los equipos en la Tabla Anual"

El entrenador de Peñarol resaltó el empate que su equipo le sacó a Montevideo City Torque este miércoles, en un partido que estaba atrasado desde la primera fecha del Torneo Clausura.

"No es lo que vinimos a buscar, pero cuando no lo podés ganar, no perder no es que te conforme, pero... Se presentó un partido difícil donde comenzamos muy bien, teníamos el control, encontramos el gol y tuvimos la fatalidad del gol que recibimos, por un error nuestro y ellos crecieron. Se hizo un partido muy duro, como esperábamos, pero hay que ya pensar en lo que viene. Estamos en una posición de privilegio y tenemos que cuidar el lugar donde estamos", comenzó diciendo Aguirre al canal oficial del partido.

"Fueron dos momentos, empezamos muy bien el partido, dominando y generando situaciones, encontramos el gol, luego vino esa fatalidad. Después Torque creció y es un muy buen equipo. Fue difícil más allá de que no hubo situaciones claras en nuestra contra, pero había una sensación de dominio territorial que nos complicó. No pudimos encontrar el triunfo. Contra un equipo muy difícil como este no es un drama haber empatado" , analizó un par de minutos después en conferencia de prensa.

"Es un buen punto, pero la intención era tratar de ganar el partido, no me voy conforme con eso, porque salimos a buscar el partido, claramente se vio, controlando y jugando los primeros 20, 25 minutos en buena forma. Después entramos un poco en el desconcierto con el empate, Torque nos hizo defender bajo y no encontramos los caminos para generar alguna situación para ganar el partido", manifestó la Fiera.

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Montevideo City Torque y Peñarol

Montevideo City Torque 1-1 Peñarol: el celeste fue superior y buscó ganar mientras que el aurinegro se aferró al empate

Dos nuevos lesionados: Franco Romero y Maximiliano Olivera

Como ya es costumbre en estos dos años, cada partido de Peñarol viene acompañado, generalmente por algún lesionado. En este primer tiempo ante City Torque salieron al unísono Franco Romero y Maximiliano Olivera.

"Salieron ellos, no los saqué yo. Mañana los vamos a evaluar, tuvieron un temita físico", reconoció Aguirre.

Cuando Aguirre dice que alguno de sus jugadores tiene un "temita" es porque están lesionados y que la lesión es de entidad media en cuanto a los plazos de recuperación. Si reconoce que alguno está lesionado es porque la lesión es de gravedad. Si en cambio, dice que algún jugador no tuvo "nada", es normal que después no lleguen al o a los partidos siguientes. Y si dice que "seguramente" lleguen al próximo partido es porque le faltan dos, tres o hasta cuatro partidos como para poder volver a estar en un banco de suplentes.

Actualmente están en sanidad de Peñarol Diego Laxalt, Eduardo Darias, Luis Angulo, Brandon Álvarez, Germán Barbas y Gonzalo Gelini.

Cuando sacó a Olivera y Romero, la hinchada se les cayó encima a los dos, principalmente a Romero, protagonista de un grave error defensivo en la jugada del gol.

"No pasa nada, es parte. A veces hacés los cambios, ganás con un gol del cambio y está muy bien hecho", dijo el DT.

"Tenemos que valorar que estamos primeros con un punto más de ventaja en la Tabla Anual que es la tabla más importante. Hay que encontrar en estos momentos las cosas positivas: les sacamos un punto más a casi todos los equipos en la Tabla Anual", sostuvo el entrenador.

Sobre el ingreso de Jesús Trindade en lugar de Javier Cabrera, un cambio netamente defensivo, Aguirre se justificó diciendo: "Ellos habían puesto un segunda punta (Nahuel Da Silva), estábamos quedando mano a mano y pusimos a Jesús como un volante retrasado para controlar a los dos puntas de ellos que son muy buenos. La entrada de Da Silva generaba una preocupación, pero además estábamos perdiendo la mitad de la cancha y quisimos encontrar recuperar más la pelota. Después nos faltó jugar más".

"Estamos a tres puntos, quedan un montón en juego, la tabla más valiosa es la Anual donde sí estamos con cierta comodidad, por decirlo de alguna forma, aunque no es tan así, pero tenemos una ventaja. Ese es un objetivo sí o sí. Y luego pelear por el Clausura donde está todo por jugarse", le había dicho antes a la televisión.

En la conferencia le preguntaron qué resultado quiere que se dé el lunes próximo cuando Nacional enfrente a Montevideo City Torque: "Tenemos que jugar el domingo, ¿qué Nacional? A nosotros nos sirve ganarle a Racing que sería importantísimo, después te juro que me da lo mismo".

El sorteo de la Copa AUF Uruguay determinó que la semana próxima, Peñarol tenga que volver a jugar contra City Torque: "Es otra competencia, no me da ni para pensar con tantos partidos seguidos, ya lo prepararemos; a jugar por todo lo que haya", concluyó.