El parate internacional suele ser un terreno de incertidumbre para los clubes europeos, pero en Anfield las noticias que llegan desde Asia han despertado un entusiasmo arrollador. La prensa británica y los principales portales del entorno de Merseyside, encabezados por el diario Liverpool Echo y portales como Liverpool Zone, no han tardado en hacerse eco de la descollante actuación de Darwin Núñez con la camiseta de la selección uruguaya con sus dos goles con la selección uruguaya ante Corea del Sur.

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El artillero celeste anotó un doblete estelar en la contundente victoria del equipo de Diego Forlán por 4-1 frente a los coreanos en Seúl, demostrando un nivel de confianza y voracidad goleadora que promete seguir tomando confianza de cara al futuro.

El impacto de Núñez en el encuentro fue inmediato. Apenas al minuto 13 de la primera parte, el delantero aprovechó una muestra de potencia y oportunismo para romper el 0 y encarrilar la jornada a favor del conjunto uruguayo. Tanto fue así, que fue elegido el mejor jugador de la cancha y recibió un ramo de flores.

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Siguen los elogios para Darwin Núñez

Sin embargo, el momento más comentado en los medios partidarios de Liverpool llegó sobre el minuto 62.

En una maniobra colectiva con sello totalmente red, Ronald Araujo proyectó un pase en profundidad perfecto para habilitar a Guillermo Varela y el centro de este ubicó a Darwin Núñez, quien definió con frialdad ante la salida del arquero de Corea del Sur para sellar el segundo gol de su cuenta personal.

Esta sociedad uruguaya entre Araujo y Núñez encendió las alarmas positivas en la afición de Anfield.

Los analistas locales destacan la sintonía fina entre ambos futbolistas, subrayando cómo el entendimiento mutuo con la selección uruguaya fortalece la estructura del equipo.

Para Darwin Núñez, este reenfoque goleador representa el impulso moral definitivo justo antes de reincorporarse a la disciplina del equipo árabe Al-Diriyah luego de su pasaje por Liverpool y luego Al-Hilal, reafirmando su condición de delantero letal y generando altas expectativas de cara a su futuro.