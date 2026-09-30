Montevideo City Torque, desde adentro: así es el moderno complejo deportivo del ciudadano, una de las claves de su gran 2026

El 2026 es un año que quedará en la memoria de Montevideo City Torque pase lo que pase en su definición, con una final anticipada ante Peñarol este miércoles. El ciudadano alcanzó las semifinales de Copa Sudamericana mientras compite por el Torneo Clausura y la Tabla Anual , con un equipo que aspira a pelear en todos los frentes.

Más allá del plantel y la dirección de Marcelo Méndez , el éxito deportivo de Montevideo City Torque se cimenta por algo más: su infraestructura.

En marzo de 2021 el club inauguró la Montevideo City Football Academy , su moderno complejo deportivo en el que entrenan tanto el primer equipo masculino y femenino como todas las juveniles del club .

Ubicado cerca del cruce entre el camino Los Aromos y la Ruta 101 , el recinto comenzó con cinco canchas con medidas FIFA y ya tiene siete , una de ellas con tribunas para los partidos de juveniles, según constató Referí en una recorrida al complejo realizada el pasado jueves.

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Fuentes del club indicaron que 400 personas conviven día a día dentro del complejo: 240 futbolistas hombres y 60 jugadoras mujeres, entre planteles mayores y juveniles, junto a 100 funcionarios que rodean a los deportistas, entre cuerpos técnicos, administrativos, staff de distintas áreas y trabajadores de mantenimiento.

El complejo deportivo de Montevideo City Torque

La fachada del complejo de Montevideo City Torque Foto: Andrea Hernández

Las siete canchas del complejo se dividen en dos: a la izquierda hay dos canchas de césped natural dedicadas exclusivamente al primer equipo, donde algunos jugadores estaban realizando ejercicios de ataque contra dos goleros. A la derecha hay otras cinco canchas, dos sintéticas y tres naturales.

Una de esas canchas de césped sintético es el campo principal del complejo. Cuenta con tribunas de cemento y una torre desde la que el cuerpo técnico puede seguir los entrenamientos o partidos a una altura superior, elevación que también se utiliza para las filmaciones. Los siete campos, al menos a simple vista, lucen en excelente estado.

Dos de las siete canchas del complejo de Montevideo City Torque Foto: Andrea Hernández

Las canchas rodean la parte edilicia del complejo, una construcción de un piso que cuenta con un gimnasio para el primer equipo, su vestuario, una sala médica, una gran oficina para los cuerpos técnicos de juveniles, otras oficinas administrativas y un comedor gigante.

En el pasillo que une a todas esas zonas, el club destaca sus diferentes áreas deportivas, y sobre el final inmortaliza al equipo que hoy busca hacer historia. Primero el club dejó en las paredes fotos de todo el plantel que alcanzó las semis de la Sudamericana, y al costado destacó a Franco Pizzichillo referente del equipo que ya supera los 200 partidos en el club.

El gimnasio, ubicado al fondo, no cuenta con demasiados lujos, pero tiene todo lo necesario para entrenar. Abundan los "rolos" para masajear musculos y hay varios puestos para realizar levantamientos de pesas, asi como algunas máquinas para ejercicios de fuerza con piernas. La base está en la activación muscular y no en el levantamiento de peso, como lo muestra una enorme pancarta ubicada en una de las paredes que guia a los futbolistas.

Mientras Referí recorría la sala, Pizzichillo comenzó a instalarse para comenzar una segunda ronda en el gimnasio con un trabajo de fuerza, apenas minutos después de que los titulares finalizaran los trabajos generales alli.

Franco Pizzichillo en el gimnasio de Montevideo City Torque Foto: Andrea Hernández

Los suplentes, junto a varios juveniles, no entrenaron ya que ese día iban a jugar contra Atenas de San Carlos por la Copa AUF Uruguay, en un partido que finalizó 3-3 y concretó la clasificación del City a la siguiente fase.

Mientras "Pizzi" comenzaba a levantar pesas, los trabajadores del club empezaban a ubicarse en el comedor, único lugar que desde Torque pidieron que no sea fotografiado. Allí estaba almorzando Marcelo Méndez junto a su cuerpo técnico.

Mientras se desarrollaba el almuerzo el resto del complejo quedó casi vacío. Apenas se vio a un trabajador junto a su hijo en la cancha sintética principal tirando unos penales.

La zona de los juveniles y la UTU

La fachada del edificio de los juveniles de Montevideo City Torque, detrás de una van del club Foto: Andrea Hernández

Antes de la entrada hay otro edificio dedicado a las juveniles. Alli hay un gimnasio más pequeño, un vestuario y una oficina para trabajadores de esa área. Al costado resalta una cancha de fútbol 5 de césped sintético azul.

En esa zona, además, hay dos contenedores que conforman una extensión de la UTU de Arroyo Seco instalada en el complejo. Desde Torque indicaron que el centro educativo fue inaugurado en julio de 2026, y durante este semestre cuenta con 28 alumnos que cursan cuarto año del bachillerato de deporte.

El salón de clases de la extensión de UTU dentro del complejo Foto: Andrea Hernández

Además, marcaron que en 2027 se sumarán clases de quinto año y en 2028 de sexto, lo que hará crecer el número de estudiantes.

Desde el club aspiran a renovar el área de juveniles, con un plan -aún no confirmado- que busca remodelar esa zona para que pase a tener condiciones similares a las del edificio principal y pueda funcionar de forma independiente.

Cómo ven el complejo en el plantel principal de Montevideo City Torque

En una entrevista realizada ese mismo jueves en una de las canchas del complejo con Referi, el arquero de Torque Franco Torgnascioli destacó que el recinto es una de las claves para el gran momento deportivo que vive el club.

El futbolista valoró que las instalaciones, sumadas a los distintos equipos de trabajo que rodean al primer equipo, le permiten al plantel "entrenar al cien, recuperar y al otro día volver a entrenar".

"Yo creo que los clubes empiezan a crecer desde la infraestructura. Ojalá que esto sea una referencia, y ojalá todos los jugadores de fútbol uruguayo tengan la posibilidad de tener estas instalaciones, esta manera de trabajar. Todo jugador de fútbol, para poder desarrollarse, necesita de buenas condiciones", expresó el arquera, que criticó a quienes dicen que las buenas instalaciones dejan a los futbolistas uruguayos en una "zona de confort" que les impide crecer.

"Las personas que dicen eso tienen una mentalidad totalmente conformista y mediocre. No lo veo de otra manera. Creo que esa es la parte más fácil para poder quedarte en la zona de confort y quedarte con el verso de que el jugador de fútbol uruguayo es hijo del rigor, que tenés que darle una cancha mala. Esto sí es difícil, porque vale dinero. A los equipos que no quieren hacer las cosas bien les sirve ese verso, yo considero todo lo contrario. Después es parte del club exigirte, yo te doy esto y vos dame esto. Hoy tenés una prueba de que si hacés las cosas bien te va bien", remarcó.