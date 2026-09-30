Montevideo City Torque ante su piedra en el zapato histórica: ganarle a Peñarol y Nacional; mirá cómo le fue frente a los grandes, a los que enfrenta en seis días

Montevideo City Torque , líder del Torneo Clausura, tendrá este miércoles y el próximo lunes dos partidos clave en su lucha por el título frente a Peñarol y Nacional , los grandes del fútbol uruguayo y ante los que no tiene los mejores antecedentes.

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El club del Grupo City que comenzó a enfrentar a ambos grandes en el año 2018 tiene como una piedra en el zapato en su historia los duelos con los grandes, ante los que deberá cambiar la pisada si quiere ir por el Clausura en una temporada en la que está siendo la sensación del fútbol uruguayo y a nivel continental al estar en semifinales de la Copa Libertadores, un hito.

Este miércoles a las 20 horas City Torque recibirá a Peñarol en el Estadio Centenario, partido que había quedado pendiente de la primera fecha y que se suspendió por problemas en la red lumínica en el Estadio Charrúa.

Ambos equipos ya se han enfrentado en 18 ocasiones desde 2018.

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Peñarol ganó 10 partidos (55.5%), Torque ganó 5 y hubo 3 empates. Los carboneros marcaron 28 goles (1.6 por partido) y los ciudadanos 21 (1.2).

Los aurinegros llegan en una racha favorable ante los celestes con triunfos en los últimos cuatro partidos que jugaron: 1-0 por la Copa AUF Uruguay y 3-1 por el Apertura, ambos en esta temporada, y 2-0 y 2-1 en sus dos duelos del año pasado.

El último triunfo de Montevideo City Torque ante Peñarol fue el 17 de abril de 2024 por la Copa AUF Uruguay en el Estadio Centenario, con Pablo Marini como DT y cuando estaban en Segunda división.

Ariel Nahuelpán celebra su gol para Peñarol ante Montevideo City Torque Leonardo Carreño

En el Centenario, escenario del partido de este miércoles, jugaron ocho veces, con seis triunfos de Peñarol y dos de Torque.

Los ciudadanos tienen en su historial el grato recuerdo de que en el primer partido que disputaron ante Peñarol, de visitante en el Campeón del Siglo en el Apertura 2018, ganaron por 2-0, comenzando una racha que continuó con otra victoria 4-3 en el Clausura, más otros dos empates.

Los carboneros recién pudieron derrotar a Torque en 2021, en su quinto enfrentamiento, por el Clausura.

Nicolás Rossi de Peñarol en el partido anterior contra Montevideo City Torque Diego Battiste

Torque luego tuvo una racha favorable de tres partidos con dos triunfos en 2022 y un empate en 2023.

Los antecedentes de Montevideo City Torque ante Nacional

Torque, que el próximo lunes 5 de octubre visitará a Nacional en el Gran Parque Central. también comenzó a enfrentarse con los tricolores en 2018 y hasta el momento suman 17 partidos.

Marcelo Méndez y Jorge Bava Foto: Dante Fernández/Focouy

De ese total, los albos ganaron 13 (76.4%), los ciudadanos 2, y hubo 2 empates.

Con respecto a goles, en todos esos encuentros Nacional marcó 41 (2.4 por partido) y Torque 19 (1.1).

Al igual que con Peñarol, Torque perdió los últimos cuatro partidos ante los albos: 3-2 y 2-1 en este 2026, ambos en el Charrúa, y 2-1 y 5-2 el año pasado.

La pancarta en el partido entre Torque y Nacional, en solidaridad con los jugadores de El Tanque Sisley Camilo Dos Santos

La última victoria de los ciudadanos ante los tricolores fue hace cinco partidos, por el Apertura 2025, por 1-0.

En el Gran Parque Central, donde jugarán el próximo lunes, Nacional está invicto ante Torque con cuatro triunfos y dos empates.