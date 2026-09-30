"Estoy aquí, más que nunca": el mensaje de Pep Guardiola, ex DT de Manchester City, tras anunciarse la culpabilidad del club por infracciones financieras

El extécnico del Manchester City Pep Guardiola mostró este miércoles su apoyo a su exequipo luego de que la Premier League anunciase el martes la culpabilidad del club en más de 100 cargos por infracciones financieras.

"Quiero que cada uno de los aficionados del Manchester City sepa que estoy aquí, más que nunca" , declaró en la red social X Guardiola, quien dejó el club el pasado mes de mayo tras una década llena de trofeos.

"Estoy, siempre he estado y siempre estaré respaldando a mi club, mi propietario, mi presidente Ferrán (Soriano, patrón del club), los jugadores, el equipo técnico, Enzo (Maresca, actual entrenador) y ustedes, nuestros increíbles aficionados", añadió Guardiola.

"Seamos claros: superaremos esta prueba juntos. Los quiero a todos", concluyó el exentrenador de 55 años , acompañando el mensaje con fotografías junto a la directiva del club o posando con la Liga de Campeones conquistada en 2023.

Conmoción en Mánchester tras la culpabilidad del City: las reacciones de los hinchas, el pedido de descenso y la opinión de Roy Keane a que "tiren las medallas a la basura"

Quién es Rui Pinto, el hacker portugués que destapó la investigación que determinó que Manchester City es culpable de 115 irregularidades financieras

Ese título europeo fue la cúspide a los 20 trofeos conquistados entre 2016 y 2026. También destacan sus seis campeonatos de Inglaterra, cuatro de ellos conquistados de forma consecutiva.

La Premier League confirmó el martes que el Manchester City había cometido "graves" infracciones financieras entre 2009 y 2018, especialmente por haber "inflado artificialmente los ingresos del club y reducido los gastos por más de 900 millones de libras (1000 millones de euros)".

Todavía debe anunciarse una sanción, sin que la Premier League haya especificado un calendario. El abanico de sanciones incluye multas, prohibición de fichar jugadores, retirada de puntos, un descenso o incluso su expulsión del campeonato.

AFP