El éxito económico de Grupo City con Montevideo City Torque: un negocio millonario en el fútbol uruguayo

La temporada 2026 será histórica desde el punto de vista económico para Montevideo City Torque , además de los logros deportivos que pueda alcanzar en el cierre del año, en el que el equipo dirigido por Marcelo Méndez está en carrera por cuatro títulos : Copa Sudamericana (segundo torneo de Conmebol), Torneo Clausura, Liga Uruguaya (principal torneo de la AUF) y Copa Uruguay.

Este 2026 establece un punto de quiebre en el proyecto de Grupo City en Uruguay , que en 2017 desembarcó como una sociedad anónima deportiva (SAD) en el club fundado en 2008 y con un claro objetivo a largo plazo.

Por primera vez , esta SAD habrá generado sus propios recursos para sostener el presupuesto anual de unos US$ 5.000.000 sin recurrir a ventas de futbolistas o inyección de inversión de Grupo City, como ocurrió hasta la actualidad.

El club con el que todas las SAD sueñan, lo está haciendo realidad Torque que este año ingresará US$ 2.000.000 por derechos de televisión , a partir del nuevo contrato que logró la AUF hasta 2029, y ya recibió US$ 3.725.000 por conceptos de premios de Conmebol , por su participación hasta este mes en la Copa Sudamericana, en la que jugará la semifinal frente a Atlético Mineiro.

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En estos montos no se incluyen los ingresos que el club tiene por publicidad, merchandising, venta de entradas y tampoco venta o préstamos de futbolistas ni derechos de formación, que podrán duplicar las cifras en estos 12 meses.

Esto es solo la punta del iceberg de un modelo económico y del éxito de una apuesta de SAD en el fútbol uruguayo.

Los ingresos que tuvo y podrá lograr Torque por premios de Conmebol en 2026

Las competencias internacionales de Conmebol son el objetivo de Nacional y de Peñarol cada temporada porque allí pueden amortizar con millonarios premios una parte de los presupuestos anuales.

Por esa razón cada año tiene más valor ser Uruguay 1 o Uruguay 2 en Libertadores, porque la fase de grupos garantiza para cada uno de esos dos equipos US$ 3.000.000.

En la pecera del fútbol uruguayo luego aparecían los clubes chicos que intentaban quitarle esos botines a Nacional y a Peñarol o conformarse con otras recompensas en Libertadores (Uruguay 3, Uruguay 4) o Copa Sudamericana (Uruguay 5 a Uruguay 8).

Entonces ,desde que los clubes bajo gestión SAD asumieron un rol protagónico en las competencias de Primera División de la AUF se plantearon como objetivo asegurar fase de grupo de Sudamericana, que entrega US$ 900.000 en premios, y avanzan sobre un plan que apunta a pelearle a los grandes la fase de grupo de la Libertadores.

En ese camino, esta temporada a Montevideo City Torque en su recorrido internacional y su recaudación de premios de Conmebol le salió perfecto: el club de Grupo City avanzó cinco fases en el segundo torneo de Conmebol y embolsó US$ 3.725.000 de premios que paga Conmebol.

FASE PREMIOS COBRADOS Primera US$ 225.000 Grupo US$ 900.000 Bonos por partidos ganados en fase de grupos US$ 500.000 Octavos de final US$ 600.000 Cuartos de final US$ 700.000 Semifinal US$ 800.000 TOTAL US$ 3.725.000

Si pasa a la final, Torque se asegurará US$ 2.500.000. Ese será el premio al vicemcampeón.

Si gana la final a partido único en Barranquilla recibirá US$ 7 millones.

Salomón Rodríguez de Montevideo City Torque ante Cienciano por Copa Sudamericana Gastón Britos / FocoUy

Esto solo por premios de Conmebol.

Si avanza en la Liga Uruguaya conquista el título (actualmente está primero en el Torneo Clausura y segundo en la Tabla Anual) recibirá un premio de US$ 1.000.000.

Todo esto recorre el camino económico porque los celestes tienen en juego una historia deportiva, que no sabe de títulos locales en Primera División ni a nivel internacional y de aquí a diciembre podrá ganar cuatro.

El proyecto de 22 años de Grupo City en Uruguay, de 2017 a 2038

En 2017, Torque y Grupo City firmaron el primer acuerdo por 10 años y se comprometieron a desarrollar el proyecto de SAD hasta 2026.

En ese período, de conocimiento de deportivo del mercado y de inversión, el club perdió la categoría dos veces y logró tres ascensos: el primero en el inicio de la gestión, en 2017, el segundo en 2019, que fue un bálsamo después de un golpe duro a Grupo City y para quienes creían en el camino de la inversiones en el deporte porque veían con sorpresa la forma en la que una temporada antes dejaba Primera División el buque insignia de las SAD, y el último en 2024.

Cuando se vencía la primera década del vínculo, a comienzos del año pasado y en el final de la primera etapa de la SAD, llegaron a un acuerdo para extender el vínculo por 12 temporadas: Grupo City manejará el club hasta 2038.

En esos primeros 10 años el grupo inversor inyectó capitales para construir en tiempo récord de ocho meses infraestructura de primer nivel, como solo existía en el complejo deportivo de Nacional, Los Céspedes, y en el de la selección uruguaya en el Complejo Celeste.

Fue así como en plena pandemia de covid-19, en 2021, Torque puso en pie un complejo con cinco canchas, una de ellas de piso sintético, además de un edificio multifunción, vestuario del primer equipo, oficinas administrativas, formativas y femenino.

Para la inauguración llegó a Montevideo el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, quien cortó la cinta junto al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso.

Alejandro Domínguez, el jueves en el complejo deportivo de City Torque. EFE

El complejo fue elegido por Conmebol para la final de noviembre de este año de Copa Libertadores como lugar de entrenamiento para los clubes que disputarán el último partido del torneo más importante. Los otros que tienen ese privilegio son el complejo de Albion, el Estadio Centenario (sede de la final), el Gran Parque Central y el Campeón del Siglo. Esto mismo había ocurrido en la final de 2021.

¿Cuánto le costó a Torque su complejo deportivo?

La infraestructura deportiva de Torque se construyó en un terreno de 14 hectáreas del predio sobre la Ruta 102 que le costó US$ 800.000 a Grupo City y la obra tuvo un costo total de US$ 4.800.000, sin exoneraciones.

A través de los mecanismos de apoyo que otorga el Estado a las instituciones deportivas, el club consiguió exonerar US$ 800.000.

Todo esto se desarrolló en un plan que Grupo City puso en práctica en 2017 y reforzó 2020 a través del cual invirtió US$ 25.000.000 en cinco años en el proyecto de Uruguay, incluido el crecimiento de la infraestructura deportiva y la compra de fichas de futbolistas. En ese período compraron por más de US$ 13.000.000.

Los tres pases más caros que adquirió Torque

Las tres transferencias top que compró el equipo de Grupo City:

Santiago Rodríguez fue adquirido en US$ 5.000.000 en noviembre de 2020 a Nacional.

Meses previos, también a Nacional, compró a Renzo Orihuela en US$ 2.000.000 por el 80% de la ficha y un acuerdo que permitía que si el futbolista formado en los tricolores llegaba a Manchester City, Nacional recibirá hasta US$ 8.000.000. Eso no ocurrió. El zaguero fue cedido a filiales del grupo inversor, jugó cedido en Palermo de Italia y Bolívar de Bolivia. Actualmente está a préstamo en Sarmiento de Argentina.

Nicolás Siri deja Danubio y se unirá a Montevideo City Torque Danubio

En agosto de 2021, Torque también abrió la billetera y en una apuesta sin precedentes para un club uruguayo compró el 70% de la ficha de Nicolás Siri, la gran figura de Danubio, campeón del mundo sub 20 con la selección, en US$ 3.600.000. Lejos de la proyección que tenía, cinco años después en julio de 2026, el delantero quedó libre y llegó a Boston River. Torque se quedó con el 25% de los derechos económicos en caso de una futura venta.

Los millonarios pases que vendió Torque en una década

La proyección por Siri quedó lejos, pero en estos años el club de Grupo City materializó otras transferencias que habían generado menos expectativas.

Valentín Castellanos Lluis Gene / AFP

El caso más resonante fue el de Valentín Castellanos, un futbolista argentino que con 17 años llegó a Universitario de Chile. Con un partido en Primera División del fútbol chileno, Torque lo compró en 2017 en US$ 300.000. En Uruguay jugó seis meses, pero dio el salto hacia un futuro que a los inversores le resportó US$ 18.000.000, cuando en 2023 lo vendieron de New York City (equipo de Grupo City) a Lazio, previo paso por Girona (otra filial del grupo), en donde lo recuerdan por los cuatro goles que le convirtió en un partido de La Liga a Real Madrid. Además el grupo empresarial recibió este año los derechos de formación por el pase que en enero firmó de Lazio a West Ham de la Premier League por US$ 35.000.000.

El de Castellanos no es el único caso de éxito en estos 10 años de Grupo City en Uruguay en donde apostaron y multiplicaron sus ingresos.

También se cuentan:

Tiago Palacios fue comprado por Torque en 2021 por US$ 700.000. El club recibió US$ 1.900.000 por la venta a Estudiantes en 2024. Además, Grupo City mantiene un porcentaje de una futura venta por el futbolista que estuvo en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

Tiago Palacios, el mejor de City Torque Inés Guimaraens

Marcelo Allende jugó dos años en Montevideo y fue transferido a Sundowns sudafricano en US$ 1.900.000.

Lucas Villalba fue el caso que quedó expuesto en el fútbol uruguayo por la vidriera que le ofreció Nacional el año pasado. El club debe recibir US$ 2.000.000.

Lucas Villalba de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Intermedio FOTO. I. Guimaraens

Gustavo Del Prete estuvo dos temporadas y media en Torque, entre 2019 y 2021 y por su pase a Estudiantes de La Plata cobró US$ 1.000.000 más un porcentaje que el club facturó en la venta que en 2022 el club argentino firmó con Pumas mexicano.

Santiago Rodríguez fue adquirido en 2020 a Nacional en US$ 5.000.000 e ingresó en la órbita de Grupo City. Jugó unos meses en Torque y fue transferido a New York City. En 2025 Grupo City lo vendió a Botafogo en US$ 15.000.000 más bonos.

El proyecto de Torque, los nombres claves y la cantera que empuja

Torque es un proyecto que nació a fines de 2007 y que compite en el fútbol uruguayo desde 2008 y que tuvo como cara visible al empresario Raúl Aquino.

Desde que pasó a manos de Grupo City tuvo tres gestores que marcaron el rumbo, cada uno en su etapa y con su impronta.

Luis Bruno, entre 2017 y fines de 2019, en la primera época de la SAD.

Pedro Bordaberry, le dio el salto de calidad cuando estuvo entre 2020 y 2025, cuando el club consolidó el crecimiento en infraestructura, al tiempo que se terminó de estabilizar en Primera División.

Pedro Bordaberry con Luis Lacalle Pou. (Foto: archivo, 2021). Diego Battiste

Javier Nóblega llegó al club hace 11 años, cumplió diferentes roles hasta que en marzo 2025 asumió el cargo más importante en el directorio de la SAD.

Además de la compra de fichas, después de 10 años de gestión, este proceso de Torque se enfoca en la fábrica de talentos, y actualmente tiene una de las canteras más fuertes del fútbol uruguayo y es base de todas las selecciones uruguayas.