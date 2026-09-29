Diputado pidió datos sobre el ingreso de ciudadanos de Albania, Serbia y Montenegro para conocer qué controles hubo

El diputado del Partido Nacional Diego Echeverría presentó un pedido de informes al Ministerio del Interior sobre el ingreso de ciudadanos de Albania, Serbia y Montenegro , en el que consulta cuántos iniciaron trámites de residencia y si se registraron alertas o derivaciones a organismos policiales.

El legislador también pidió detalles sobre los controles que Uruguay aplica a los extranjeros que ingresan al país, las bases de datos que se consultan y el avance de los sistemas de identificación biométrica.

En el documento, Echeverría cita información conocida públicamente sobre el ingreso de aproximadamente 745 ciudadanos de esas tres nacionalidades durante 2025 y el posterior egreso de más de 730 . A partir de esos datos, solicita cifras de ingresos y salidas correspondientes a 2025 y 2026, discriminadas por nacionalidad.

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Además, pide distinguir la cantidad de personas de la cantidad de movimientos migratorios , precisar bajo qué categoría ingresaron y cuántas solicitaron residencia.

Otra de las consultas apunta a conocer en cuántos casos hubo alertas, controles ampliados o derivaciones a Interpol, Inteligencia Policial u otros organismos. El diputado solicita exclusivamente datos estadísticos, sin identificar a las personas involucradas.

Qué controles se realizan al ingresar a Uruguay

El pedido comprende los controles sobre turistas, pasajeros en tránsito y otros extranjeros para detectar requisitorias, órdenes de captura, alertas o antecedentes policiales internacionales.

Echeverría solicita que Interior especifique qué bases nacionales e internacionales consulta, incluidas las de Interpol, y cómo utiliza la información recibida de la DEA u otros organismos de cooperación policial.

También pregunta cuáles de esas consultas son automáticas y cuáles requieren la intervención de un funcionario, así como si los controles se basan únicamente en nombres, pasaportes y otros datos personales o incorporan identificación biométrica.

El legislador pide conocer, además, si existen protocolos para comunicar a Interpol Uruguay y a Inteligencia Policial el ingreso de personas con indicadores objetivos de riesgo vinculados al crimen organizado, narcotráfico, terrorismo u otras formas de delincuencia transnacional.

Documentos falsos, huellas dactilares y reconocimiento facial

Otro capítulo del pedido se centra en la detección de documentos fraudulentos e identidades falsas. Echeverría consulta si los documentos de viaje se cotejan sistemáticamente con las bases de Interpol sobre documentación robada, perdida, anulada o fraudulenta, y si ese procedimiento se aplica en todos los puntos de ingreso y modalidades de transporte.

También solicita la cantidad de coincidencias o alertas registradas en 2025 y 2026 y los procedimientos adoptados.

Respecto a la identificación biométrica, pregunta por el estado de implementación del Centro de Biometría de Interpol, que permite comparar huellas dactilares e imágenes faciales con registros internacionales.

El diputado pide precisar si Uruguay está habilitado para utilizarlo, qué gestiones se realizaron entre 2020 y 2025 y qué actuaciones se desarrollaron desde marzo de 2025. También consulta qué etapas siguen pendientes para su uso en los controles fronterizos y si se trabaja en su conexión con los sistemas informáticos de Interior.

Residencias y análisis anticipado de pasajeros

El pedido incluye consultas sobre el avance del Sistema Integral de Gestión Migratoria y del análisis de riesgo basado en información anticipada de pasajeros y registros de reservas, conocidos como API y PNR.

Echeverría solicita conocer qué medios de transporte y qué porcentaje de pasajeros están comprendidos, cómo se actúa ante una alerta y si los datos se cruzan automáticamente con información de Interpol, requisitorias nacionales y fuentes de inteligencia.

En materia de residencias, pide detallar qué comprobantes de medios de vida o ingresos se exigen y cómo se verifica su autenticidad. También solicita cifras de solicitudes observadas, suspendidas o rechazadas durante 2025 y 2026 por inconsistencias en documentación, antecedentes, identidad o medios de vida.

Finalmente, consulta qué medidas están previstas para fortalecer los controles automáticos e incorporar huellas dactilares y reconocimiento facial, con sus respectivos plazos y responsables.