Meteorólogo anunció una mejora temporal del tiempo: cuándo vuelve el sol y cuándo podría llover otra vez

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una mejora temporal del tiempo , con una jornada agradable este miércoles y la posibilidad de nuevas lluvias entre la noche y la madrugada del jueves , principalmente en la zona costera.

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En su espacio en Subrayado (Canal 10), el especialista señaló que los vientos se ubicaban entre 25 y 35 kilómetros por hora. “Son vientos moderados. Hay que tener igualmente algo de cuidado”, indicó. También explicó que todavía quedaban algunas lloviznas costeras, pero con tendencia a mejorar en las próximas horas.

Para este miércoles, Cisneros anticipó una mezcla de sol y nubes , aunque hacia el final del día el cielo volverá a cubrirse.

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Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, el pasaje de nubosidad podría generar algún chaparrón o lluvia en la costa. “ Nada que ver con la lluvia que tuvimos estas últimas horas ”, aclaró sobre la magnitud prevista.

Mejoras temporales para los próximas horas. Martes con mezcla de sol y nubes, hacia el final del día habrá pasaje de nubosidad en la zona costera generando algún chaparrón. Jueves con buena presencia de sol y viernes con temperaturas en ascenso. "Vuelven las lluvias el sábado",… pic.twitter.com/H4EgK2Jrbh

El jueves las condiciones mejorarán rápidamente, con buena presencia de sol. Sin embargo, las temperaturas no serán tan elevadas debido a que el viento volverá a soplar desde el suroeste.

Para el viernes, el meteorólogo anunció una jornada muy soleada y con temperaturas en ascenso.