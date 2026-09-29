Meteorólogo anunció una mejora temporal del tiempo: cuándo vuelve el sol y cuándo podría llover otra vez

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una mejora temporal del tiempo, con una jornada agradable este miércoles y la posibilidad de nuevas lluvias entre la noche y la madrugada del jueves, principalmente en la zona costera.
En su espacio en Subrayado (Canal 10), el especialista señaló que los vientos se ubicaban entre 25 y 35 kilómetros por hora. “Son vientos moderados. Hay que tener igualmente algo de cuidado”, indicó. También explicó que todavía quedaban algunas lloviznas costeras, pero con tendencia a mejorar en las próximas horas.
Para este miércoles, Cisneros anticipó una mezcla de sol y nubes, aunque hacia el final del día el cielo volverá a cubrirse.
Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, el pasaje de nubosidad podría generar algún chaparrón o lluvia en la costa. “Nada que ver con la lluvia que tuvimos estas últimas horas”, aclaró sobre la magnitud prevista.
El jueves las condiciones mejorarán rápidamente, con buena presencia de sol. Sin embargo, las temperaturas no serán tan elevadas debido a que el viento volverá a soplar desde el suroeste.
Para el viernes, el meteorólogo anunció una jornada muy soleada y con temperaturas en ascenso.