Llamado laboral de Inumet busca chofer y ofrece sueldo de casi $ 60 mil: los requisitos y cómo postularse

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) lanzó un llamado laboral para contratar un chofer para su sede central, con un sueldo base nominal de $ 59.751,87 por 160 horas mensuales .

La contratación será por un período inicial de 12 meses , renovable si se mantienen las necesidades del servicio y el desempeño resulta satisfactorio. El puesto dependerá del Departamento de Servicios Generales, dentro del Área de Administración.

Los postulantes deberán tener ciclo básico completo o una formación equivalente , libreta de conducir profesional vigente de categoría B, C, D o F y al menos tres años de experiencia en conducción profesional de vehículos de pasajeros y tareas similares .

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La experiencia deberá acreditarse mediante la historia laboral del Banco de Previsión Social o una carta membretada, sellada y firmada por la institución o empresa correspondiente. También se exige presentar la historia del conductor expedida por la Intendencia .

Entre los requisitos generales figuran tener 18 años o más al cierre de la postulación, documento de identidad vigente, ciudadanía natural o legal, inscripción en el Registro Cívico Nacional y acreditar el voto en el último acto electoral obligatorio. Para los ciudadanos legales, la carta de ciudadanía debe haber sido obtenida al menos tres años antes del cierre de las inscripciones.

Se valorará la formación en mecánica automotriz, primeros auxilios, seguridad vial y atención al público, así como capacitaciones del Banco de Seguros del Estado relacionadas con las funciones y experiencia superior a la mínima requerida.

Cuáles serán las tareas del chofer

La persona seleccionada deberá transportar personal e instrumental meteorológico, tanto desde la sede central como hacia las estaciones del interior. Por eso, se requiere disponibilidad para viajar y pernoctar en el destino cuando sea necesario.

También tendrá que controlar el funcionamiento y la higiene del vehículo, gestionar su mantenimiento básico, comunicar desperfectos y llevar un registro diario de los recorridos, horarios y kilometraje.

Las bases aclaran que prestar funciones fuera de la zona de residencia no generará derecho al cobro de viáticos ni otras compensaciones adicionales.

Cómo inscribirse y cómo será la selección

Las postulaciones se realizarán exclusivamente a través de Uruguay Concursa. Las bases proporcionadas no especifican las fechas de apertura y cierre de inscripción.

Las comunicaciones del proceso se publicarán en ese portal y en la web de Inumet, por lo que será responsabilidad de los aspirantes consultar las novedades.

Si hay más de 50 postulantes, se realizará un sorteo para determinar quiénes continuarán en el concurso, con las excepciones previstas para determinados becarios y participantes de prácticas curriculares del instituto.

La selección incluirá una prueba de conocimientos, con hasta 60 puntos; una evaluación de méritos y antecedentes, con hasta 25; y una entrevista personal, con hasta 15.

Para avanzar a la evaluación de méritos y la entrevista se deberá superar el 60% de la prueba de conocimientos. La aprobación del concurso requerirá un puntaje final mínimo de 70 puntos. La lista de prelación tendrá una vigencia de 18 meses.