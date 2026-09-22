Llamado laboral de Bomberos con 150 vacantes zafrales y sueldo de $ 67.728: requisitos y cómo inscribirse

La Dirección Nacional de Bomberos abrirá un llamado laboral para contratar a 150 bomberos zafrales para la temporada 2026-2027, con una remuneración de $67.728 nominales mensuales . Las inscripciones comenzarán el 25 de setiembre y permanecerán abiertas hasta el 11 de octubre inclusive .

El llamado será mediante un concurso abierto de oposición y méritos. Los contratos tendrán una duración de cuatro meses, desde el 1° de diciembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027 . El salario informado podrá modificarse en caso de futuros ajustes salariales.

Los seleccionados participarán en tareas operativas propias de Bomberos durante la temporada estival, especialmente en la prevención y combate de incendios forestales y de campo .

Buscan trabajadores para vivir hasta un año en la Antártida: sueldos de más de US$ 115.000, alojamiento y comida incluidos

Llamado laboral de BHU para administrativos con sueldo de $ 60 mil por seis horas de lunes a viernes: mirá los requisitos y cómo anotarse

Los postulantes deberán tener entre 18 y 35 años , ser ciudadanos naturales o legales —estos últimos con más de cinco años de ejercicio al cierre de la inscripción—, contar con Primaria completa y tener licencia de conducir categoría A vigente, como mínimo, hasta el 1° de abril de 2027 . También deberán presentar cédula, credencial cívica, constancia de voto, certificado de antecedentes judiciales, certificado de aptitud física y vacuna antitetánica vigente.

La experiencia como conductor con una licencia categoría B o superior y haber trabajado en zafras anteriores de Bomberos no son requisitos excluyentes, pero otorgan puntos durante el concurso.

Cómo serán las pruebas físicas

El proceso incluye varias pruebas físicas eliminatorias. Los aspirantes deberán realizar una carrera de 1.500 metros, flexiones de brazos, una prueba de core mediante plancha y ejercicios en barra horizontal.

También deberán superar una Prueba de Capacidad de Trabajo (WCT) que consiste en recorrer caminando rápidamente 4,8 kilómetros cargando 20 kilos en un máximo de 45 minutos. No está permitido correr y el resultado será apto o no apto.

Las pruebas físicas, los antecedentes y una entrevista determinarán el orden de prelación. Para aprobar el concurso será necesario obtener al menos 20 puntos sobre un máximo de 53.

Horario, destino y beneficios

Los bomberos zafrales cumplirán una jornada de ocho horas diarias con un día de descanso semanal. En situaciones de emergencia podrán continuar trabajando fuera de ese horario y esas horas serán posteriormente compensadas con horas francas.

Los seleccionados podrán ser destinados a cualquier punto del país según las necesidades del servicio, principalmente a zonas costeras, sin que necesariamente se tenga en cuenta su lugar de residencia.

Durante las horas de servicio tendrán alojamiento en el destacamento asignado y alimentación. Bomberos también proporcionará ropa de trabajo, equipos de protección personal, asistencia de salud y capacitación para la prevención y combate de incendios forestales.

Además, una vez firmado el contrato, los seleccionados deberán realizar una formación de 15 días en régimen de internado en el centro de capacitación de Bomberos o en el lugar que determine la institución.

Cómo anotarse para las 150 vacantes de Bomberos

El formulario de inscripción estará disponible desde el 25 de setiembre a través de la página del Ministerio del Interior. El plazo finalizará el 11 de octubre inclusive.

El organismo indicó que las bases generales contienen toda la información sobre el proceso y recordó que las novedades y comunicaciones vinculadas al concurso serán publicadas en su sitio web.

Los postulantes serán responsables de mantenerse informados durante las diferentes etapas del llamado.

Por consultas, Bomberos habilitó el correo [email protected] y el teléfono 2030 3525, disponible entre las 8:00 y las 14:00.