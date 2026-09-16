Llamado laboral de UTEC ofrece sueldo de $ 156.814 por 40 horas semanales: mirá requisitos y cómo postularse

La Universidad Tecnológica (UTEC) abrió un nuevo llamado laboral para conformar un registro de aspirantes para el cargo de Responsable de Tecnologías Aplicadas al Aprendizaje , dentro del Centro de Transformación Digital.

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El puesto ofrece una remuneración de $ 156.814 nominales por un régimen de 40 horas semanales .

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 28 de setiembre de 2026 y el trabajo será presencial en alguna de las sedes que UTEC tiene en Fray Bentos, Paysandú, Rivera, Durazno o Minas .

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Para postularse al llamado, los aspirantes deberán contar con título universitario en áreas relacionadas con tecnología digital, innovación educativa, diseño de experiencias de aprendizaje o campos afines.

La carrera deberá corresponder a un plan de estudios con una duración mínima de cuatro años. Además, UTEC valorará contar con posgrados o especializaciones vinculados con tecnologías educativas, innovación digital educativa o diseño instruccional.

Entre los requisitos excluyentes aparecen también inglés avanzado, manejo avanzado de la suite de Google y conocimientos de ecosistemas digitales educativos, como LMS, plataformas de streaming y herramientas de colaboración.

Los candidatos deberán acreditar además un mínimo de cinco años de experiencia en tareas similares.

UTEC valorará especialmente la experiencia en integración de inteligencia artificial en procesos educativos, adopción de tecnología en instituciones educativas, gestión de equipos, proyectos ágiles, producción de contenidos digitales de aprendizaje y capacitación docente en tecnologías digitales.

También se tendrán en cuenta conocimientos sobre IA generativa aplicada a la enseñanza, accesibilidad digital y plataformas como Notion o Slack.

Qué tareas deberá realizar la persona seleccionada

El cargo tendrá como objetivo liderar el área de Tecnología Aplicada al Aprendizaje, con énfasis en incorporar la inteligencia artificial y otras herramientas digitales al proceso educativo de UTEC.

Entre otras tareas, deberá acompañar a los docentes en la incorporación de tecnología, desarrollar recursos digitales y administrar el entorno digital utilizado para la enseñanza.

También tendrá entre sus responsabilidades liderar la estrategia de integración de tecnología digital e inteligencia artificial en la enseñanza, supervisar la producción de materiales digitales y audiovisuales y participar en la elaboración de lineamientos para la utilización de IA.

Dónde se deberá trabajar

El llamado establece que el trabajo será presencial y podrá desarrollarse en Fray Bentos, Paysandú, Rivera, Durazno o Minas.

La persona seleccionada deberá radicarse en alguna de esas ciudades o en una localidad cercana, considerada en términos generales como aquella situada a una distancia de traslado de aproximadamente 70 kilómetros.

El llamado aclara expresamente que no se considerarán localidades cercanas aquellas ubicadas en el departamento de Montevideo.

En caso de que la contratación obligue a la persona seleccionada a mudarse, deberá firmar un Compromiso de Radicación.

Cómo postularse al llamado de UTEC

Las postulaciones deberán realizarse a través de la sección Capital Humano del sitio web de UTEC, donde los interesados tendrán que completar su currículum y adjuntar la documentación solicitada.

El llamado está identificado con la referencia CTD 12/26 y el plazo para presentarse vence el 28 de setiembre de 2026.

Para los candidatos externos, el vínculo será inicialmente por 12 meses, con los primeros tres meses a prueba. El contrato podrá renovarse según el cumplimiento de objetivos y posteriormente presupuestarse en el cargo una vez cumplidos los requisitos establecidos.

Entre las condiciones generales de ingreso también se exige ciudadanía natural o legal, no ocupar otro cargo o función pública remunerada salvo las excepciones previstas y presentar antes del ingreso el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.